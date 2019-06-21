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دمشق تسلم عنصري أمن لبنانيين أوقفهما الجيش السوري لطلال أرسلان

دمشق تسلم عنصري أمن لبنانيين أوقفهما الجيش السوري لطلال أرسلان
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت السلطات السورية، عن عنصري أمن لبنانيين أوقفتهما منذ أيام في مرتفعات جبل الشيخ بعد دخولهما الأراضي السورية، وسلمتهما إلى موفد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان.

وكان الجيش السوري، أوقف عند مرتفعات جبل الشيخ عنصرين أمنيين لبنانيين، هما "ريان علبي" و"ريدان شروف"، أثناء قيامهما برحلة تزلج في مرتفعات جبل الشيخ، المحاذية لبلدة راشيا الوادي، فوصلا إلى الحدود اللبنانية – السورية، حيث يتموضع الجيش السوري، فتم توقيفهما واقتيادهما إلى الداخل السوري.وقال أرسلان اليوم الجمعة، إنه أرسل الخميس موفدا إلى دمشق، لاستلام الموقوفين التابعين لجهاز أمن الدولة من الجهات الأمنية السورية، شاكرا القيادة السورية والرئيس بشار الأسد على المساعدة في هذه القضية، مشيرا إلى أنه أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بالتفاصيل، إذ كان يتابع التطورات بأهمية كبيرة.

من الجدير ذكره، أن تلك المنطقة المغطاة بالثلوج في مرتفعات جبل الشيخ أو جبل حرمون، على ارتفاع 2800 متر تقريبا، تشهد حركة سياحية وبيئية، وباتت مقصدا لعشرات الوفود السياحية الأوروبية والمحلية والعربية. 

كذلك، كانت المنطقة المذكورة ممرا للاجئين السوريين، وتحديدا من بلدة بيت جن الواقعة على سفح جبل الشيخ من الجهة السورية.

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