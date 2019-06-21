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الخطوط الجوية البريطانية تتفادى المجال الجوي الإيراني

الخطوط الجوية البريطانية تتفادى المجال الجوي الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية اليوم، أنها ستلتزم بتوجيهات إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، وستتفادى أجزاءً من المجال الجوي الإيراني عبر مسارات بديلة.

وجاء هذا القرار بعدما أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة من ارتفاع شاهق بصاروخ أرض/جو، ما أثار مخاوف من تهديد سلامة شركات الطيران التجارية، واحتمالية قيام الولايات المتحدة بشن هجمات على إيران.

وقالت متحدثة باسم شركة (آي.إيه.جيه) المالكة للخطوط الجوية البريطانية إن "فريقنا للأمن والسلامة على تواصل مستمر مع السلطات في أنحاء العالم في إطار تقييم شامل للمخاطر بشأن جميع مسارات الطيران المدني التي نعمل بها وخصوصا حول إيران".

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