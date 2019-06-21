حماس: شعبنا يمتلك من القوة ما يؤهله لإفشال كل مشاريع تصفية قضيته العادلة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة حماس ، اليوم، أهمية المشاركة في جمعة "الأرض مش للبيع" ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، مشيرة إلى أنها تأتي قبل انعقاد "ورشة المنامة" التي تتعلق بالجانب الاقتصادي من " صفقة القرن ".وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن الجماهير التي ستخرج اليوم في جمعة "الأرض مش للبيع" تأتي قبيل انعقاد ورشة المنامة لتؤكد للمؤتمرين هناك أن فلسطين ليست قضية اقتصادية وإنما قضية تحرير الأرض من الاحتلال وعودة شعبنا للديار.وأضاف القانوع أن "شعبنا يمتلك من القوة والإرادة والصمود ما يؤهله للتمسك بأرضه وإفشال كل مشاريع تصفية قضيته العادلة"