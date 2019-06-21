إصابة سيدة وطفلة بحادث سير جنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب سيدة وطفلة، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة، بعد صدمهما دراجة نارية في خانيونس جنوب قطاع غزة .وأكدت شرطة المرور في غزة، إصابة سيدة تبلغ من العمر 37 عاما بجراح خطيرة وطفلة بجراح طفيفة بعد صدمهما دراجة نارية في علشان الجديدة بخانيونس.