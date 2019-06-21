الاحتلال يمنع المحامين من زيارة الأسير جعفر عز الدين

رام الله - دنيا الوطنرفضت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، السماح للمحامين من زيارة القيادي حركة الجهاد الإسلامي الأسير جعفر عز الدين والمضرب عن الطعام للاطمئنان إلى صحته.وقرر الأسير اجعفر عز الدين خوض الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر أخرى.يُشار إلى أن محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية كانت قد أصدرت حكماً بتاريخ 27/05/2019 بحق عز الدين بالسجن الفعلي لمدة خمسة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل وذلك بعد أن وجهت له تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها، وكان من المقرر أن يتم الإفراج عنه الأحد الماضي إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولته للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ثلاثة أشهر بدون أي اتهام.وجعفر عز الدين ولد بتاريخ 07/07/1971م؛ وهو متزوج وأب لسبعة أبناء؛ وسبق أن أمضى عدة سنوات بسجون الاحتلال في اعتقالات سابقة على خلفية نشاطاته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ ويعد أحد أبرز الأسرى الذين شاركوا في معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي. وهو شقيق الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار (شاليط) والمبعد إلى قطاع غزة طارق عزالدين.