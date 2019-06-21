دعوات لمسيرات حاشدة في المغرب رفضاً لصفقة القرن

رام الله - دنيا الوطندعت أحزاب وجمعيات مغربية المواطنين المغربيين، للخروج في مسيرات الاسبوع المقبل رفضا لما يُسمى "صفقة القرن" ودعما لصمود الفلسطينيين.وتوجه حزب العدالة والتنمية في شخص النائب الأول للأمين العام للحزب سليمان العمراني، بنداء إلى أعضاء العدالة والتنمية ومناضليه ومتعاطفيه، وعموم الشعب المغربي يدعوه فيه إلى المشاركة في المسيرة التي ستنظم يوم الأحد المقبل 23 يونيو دعما للقضية الفلسطينية.وقال سليمان العمراني، إن هذه المسيرة " مناسبة لكي نسترجع تضحيات الشعب الفلسطيني وما قدمه ويقدمه لصالح هذه القضية من قوافل الشهداء ومن الدفاع عن القدس وعن العائدين ومواجهة كل المخططات التآمرية التي تستهدف هذه القضية ومن ضمنها صفقة القرن المشؤومة".وتنطلق مسيرات في الرباط يوم الأحد فيما تنطلق مسيرات يوم الثلاثاء في الدار البيضاء.