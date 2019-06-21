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أول تعقيب من السعودية بعد الغاء الضربة الأمريكية ضد ايران

أول تعقيب من السعودية بعد الغاء الضربة الأمريكية ضد ايران
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، دعم بلاده للعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية إيران.

وقال بن سلمان في تغريدة على حسابه الشخصي تويتر "التقيت اليوم المبعوث الأميركي الخاص برايان هوك، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه إيران مؤكداً دعم بلاده لكافة العقوبات الأمريكية ضد الجمهورية الاسلامية".

ويزور هوك المنطقة حاليا، حيث يجري لقاءات في السعودية والإمارات والكويت والبحرين، لبحث أخر التطورات في الملف إيران.

وتأتي الزيارة في وقت يرتفع فيه منسوب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أميركية مسيرة فوق خليج هرمز.

وانسحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مايو 2018 من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، واصفا إياه بـ"الكارثي"، وأعاد العمل بالعقوبات التي رفعت عقب الاتفاق.

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