عاجل

  • المدلل: "المطلوب من القيادة الفلسطينية مراجعة مواقفها خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات"

  • إصابة سيدة بجراح خطيرة وطفلة بجراح طفيفة بعد صدمهما دراجة نارية بخانيونس

  • المدلل: يجب إعادة بناء منظمة التحرير وعقد حوار وطني شامل

مباشر | ترامب يأمر بقصف إيران ويتراجع

دولي

عملة "فيسبوك" الرقمية تثير جدلا في الكونغرس

عملة "فيسبوك" الرقمية تثير جدلا في الكونغرس
رام الله - دنيا الوطن
قالت عضوة بارزة بمجلس النواب الأميركي، الخميس، إنه يجب على الحكومة الأميركية أن ترغم "فيسبوك" على تجميد العمل في مشروعها الجديد للعملة الرقمية.

وأضافت رئيسة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ماكسين ووترز في مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية أن الحكومة يجب عليها أن تجري المزيد من الدراسة للعملات الرقمية ومبادرة فيسبوك المعروفة باسم (ليبرا) قبل السماح لها بالمضي قدما.

وكانت شركة "فيسبوك" قد أعلنت عن تقديم عملة "Libra" الرقمية بالتعاون مع 27 جهة، بالإضافة إلى محفظة "Calibra" التي ستعمل على حفظ وتوثيق المعاملات لهذه العملة.

وذكر المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، أن الخدمة ستتوفر عبر تطبيق "Calibra" بنظامي تشغيل أندرويد و"iOS"، من خلال تقنية "بلوك تشين".

يأتي هذا الإعلان تزامنا مع عدد من المخاوف، أولها: المتعلقة بخصوصيات المستخدمين، وهو صراع واجهته الشركة في الآونة الأخيرة من جهة، بالأخص مع تسريب معلومات مستخدمي "فيسبوك".

وفي هذا الإطار قال زوكربيرغ إن "Calibra ستخضع للتشريعات ذاتها التي توفرها خدمات الدفع الأخرى، أي معلومات تشاركها مع Calibra ستحفظ منفصلة عن المعلومات التي يشاركها المستخدمون على فيسبوك".

وأعلن زوكربيرغ تعيين فريق من الخبراء المتخصصين في إدارة المخاطر لتجنب استخدام "Calibra" في عمليات التزوير، مضيفا: "سنمنحكم حماية من التزوير فإن فقدتم عملات Libra سنرجع إليكم نقودكم".

​ومن جهة أخرى، هناك عنصر انعدام ثقة المستخدمين بالعملات الرقمية، وعلى الأخص ما واجهته عملة بيتكوين مؤخرا.

وأوضح تحليل لموقع "Inverse" أسباب "فشل" عملة "بيتكوين" الرقمية، بتكلفة التعدين العالية، بالأخص مع التذبذب العالي لسعر العملة ما قد يؤدي لعدم سدها كلفة إنتاجها، كما أن عملية التعدين بمرور الوقت تزداد صعوبة مما يكلف الكثير من الطاقة، بالأخص مع انعدام الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيل الأجهزة القائمة على التعدين في بعض الدول.

كما أن انتشار التلاعب بأسعار بيتكوين في سوق العملات الإلكترونية، لا يدعم رفع ثقة المستخدمين بها، بحيث يستطيع تجار العملة التحكم في الأسعار من خلال شراء عدد ضخم من العملات ثم بيعها ليتبعهم بعدها المئات، ما قد يؤدي إلى ضخ كمية كبيرة في السوق وتناقص قيمة العملة الرقمية بانعدام التوازن بين العرض والطلب.

أخبار ذات صلة

فشل أوروبي في التوافق على رئيس جديد للمفوضية

فشل أوروبي في التوافق على رئيس جديد للمفوضية

إيران: الطائرة الأميركية المسيرة كانت بالأجواء الإيرانية لدى إسقاطها

إيران: الطائرة الأميركية المسيرة كانت بالأجواء الإيرانية لدى إسقاطها

الكشف عن أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم

الكشف عن أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم

لهذا السبب طلب نتنياهو من ترامب إلغاء الهجوم على إيران

لهذا السبب طلب نتنياهو من ترامب إلغاء الهجوم على إيران

ترامب أمر بقصف إيران وتراجع في اللحظات الأخيرة

ترامب أمر بقصف إيران وتراجع في اللحظات الأخيرة

شاهد: الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو إسقاط الطائرة الأمريكية

شاهد: الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو إسقاط الطائرة الأمريكية

عضو (كابينت): سنطور مستوطنات الضفة وإذا اعترف ترامب بها سنسمي منطقة باسمه

عضو (كابينت): سنطور مستوطنات الضفة وإذا اعترف ترامب بها سنسمي منطقة باسمه

بعد حادثة الطائرة.. إسرائيل تتأهب لاحتمال وقوع هجوم أمريكي على إيران

بعد حادثة الطائرة.. إسرائيل تتأهب لاحتمال وقوع هجوم أمريكي على إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

إصابة سيدة وطفلة بحادث سير جنوب قطاع غزة

إصابة سيدة وطفلة بحادث سير جنوب قطاع غزة

الاحتلال يمنع المحامين من زيارة الأسير جعفر عز الدين

الاحتلال يمنع المحامين من زيارة الأسير جعفر عز الدين

منظمة الصحة العالمية توفّر الطاقة الشمسية لقطاع الصحة في غزة

منظمة الصحة العالمية توفّر الطاقة الشمسية لقطاع الصحة في غزة

الاحتلال يبعد ناشطة فلسطينية عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما

الاحتلال يبعد ناشطة فلسطينية عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما

اللواء فرج: مؤامرة استبدال الحل السياسي بالاقتصادي لن تنجح.. وملتزمون بالسلام العادل

اللواء فرج: مؤامرة استبدال الحل السياسي بالاقتصادي لن تنجح.. وملتزمون بالسلام العادل

إصابة طفلة بجروح إثر صدمها بدراجة نارية وسط قطاع غزة

إصابة طفلة بجروح إثر صدمها بدراجة نارية وسط قطاع غزة

&#34;اللجنة الوطنية&#34; و&#34;إحياء التراث&#34; تتفقان على تمويل مشروع حماية مخطوطات بالقدس

"اللجنة الوطنية" و"إحياء التراث" تتفقان على تمويل مشروع حماية مخطوطات بالقدس

وزيرة الصحة: قطعنا شوطاً كبيراً في مجال طب وجراحة العيون

وزيرة الصحة: قطعنا شوطاً كبيراً في مجال طب وجراحة العيون

منوعات

بلقيس ترفع دعوى قضائية ضد الإعلامية فجر السعيد

بلقيس ترفع دعوى قضائية ضد الإعلامية فجر السعيد

رسالة صوتية من إليسا إلى هيفاء وهبي.. كيف ردت الأخيرة؟

رسالة صوتية من إليسا إلى هيفاء وهبي.. كيف ردت الأخيرة؟

أحدث ظهور لابنة الفنانة شمس البارودي.. هل ورثت جمال والدتها؟

أحدث ظهور لابنة الفنانة شمس البارودي.. هل ورثت جمال والدتها؟

قبل 23 عاماً.. كيف كانت وفاء الكيلاني؟

قبل 23 عاماً.. كيف كانت وفاء الكيلاني؟

لن تصدق شكلها.. شاهد أديل بعد خسارة وزنها

لن تصدق شكلها.. شاهد أديل بعد خسارة وزنها

لحظات رومانسية نادرة بين ميلانيا وترامب

لحظات رومانسية نادرة بين ميلانيا وترامب

بعد الوقوف على رأسها ياسمين صبري تواصل إبهار الجمهور بصور جديدة

بعد الوقوف على رأسها ياسمين صبري تواصل إبهار الجمهور بصور جديدة

&#34;كيف أمك بيضا وانتي سودا؟&#34;.. وعد تخرج عن صمتها وتُجيب

"كيف أمك بيضا وانتي سودا؟".. وعد تخرج عن صمتها وتُجيب

أول ظهور مصور لرنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية مقاطع خالد يوسف

أول ظهور مصور لرنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية مقاطع خالد يوسف

شاهد: حليمة بولند تتعرض لحادثة مخيفة في فرنسا

شاهد: حليمة بولند تتعرض لحادثة مخيفة في فرنسا

عربي

دعوات لمسيرات حاشدة في المغرب رفضاً لصفقة القرن

دعوات لمسيرات حاشدة في المغرب رفضاً لصفقة القرن

أول تعقيب من السعودية بعد الغاء الضربة الأمريكية ضد ايران

أول تعقيب من السعودية بعد الغاء الضربة الأمريكية ضد ايران

هل يضحي الجيش الجزائري بحكومة بدوي؟

هل يضحي الجيش الجزائري بحكومة بدوي؟

الدفاع الجوي السعودي يُسقط طائرة مسيرة للحوثيين أُطلقت تجاه جازان

الدفاع الجوي السعودي يُسقط طائرة مسيرة للحوثيين أُطلقت تجاه جازان