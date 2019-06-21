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الطقس: أجواء صيفية عادية

الطقس: أجواء صيفية عادية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الجمعة، صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والسبت، يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو صيفياً عادياً خلال ساعات النهار بارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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