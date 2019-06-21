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دولي

ترامب أمر بقصف إيران وتراجع في اللحظات الأخيرة

ترامب أمر بقصف إيران وتراجع في اللحظات الأخيرة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر بقصف أهدافا إيرانية، ولكنه تراجع في اللحظات الأخيرة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن ترامب أمر بقصف محطات رادار وبطاريات صواريخ إيرانية.

وأضافت الصحيفة، أن السفن والطائرات الأمريكية كانت في وضعية الإستعداد لضرب الأهداف الإيرانية، قبل أن تصدر الأوامر بإلغاء العملية في نفس اليوم.

وحذر مسؤولون في البنتاغون من أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى تصعيد مستمر مع مخاطر على القوات الأميركية، بحسب الصحيفة.

من جانبها، نقلت شبكة ABC، عن مسؤول في إدارة ترامب أن الضربة كان من شأنها التسبب في تصعيد المواقف، مؤكدة أن الأسباب غير واضحة حول تراجع ترامب عن قراره.

ورفض مسؤولون في البيت الأبيض التعليق على تقارير صحافية بشأن تراجع ترامب عن قراره بقصف أهداف إيرانية.

وفي سياق متصل، دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى خفض التوتر مع إيران.

وقال ترامب، في وقت سابق، للصحافيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن إيران ارتكبت خطأ على الأرجح. أتصور أن جنرالا أو شخصا ما ارتكب خطأ بإسقاط تلك الطائرة".

وألمح ترامب إلى توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران، قائلا: "ستعرفون قريبا".

وكانت إيران أسقطت طائرة استطلاع أمريكية بصاروخ بعد اختراقها للمجال الجوي الإيراني.

ونفى الجيش الأمريكي، إختراق الطائرة للأجواء الإيرانية مؤكدا أن الطائرة اسقطت فوق المياه الدولية في مضيق هرمز.


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