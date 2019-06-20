شؤون فلسطينية

اللواء فرج: مؤامرة استبدال الحل السياسي بالاقتصادي لن تنجح.. وملتزمون بالسلام العادل

اللواء فرج: مؤامرة استبدال الحل السياسي بالاقتصادي لن تنجح.. وملتزمون بالسلام العادل
رام الله - دنيا الوطن
قال اللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة: "إن مؤامرة استبدال الحل السياسي بالحل الاقتصادي، والازدهار مقابل السلام بدل الأرض مقابل السلام، لن يكتب لها النجاح، لأن حقوق الشعوب لا تباع بالمال وحريتها لا تقاس في البورصات".

وأضاف فرج، خلال مشاركته ممثلاً لفلسطين في المؤتمر الدولي العاشر لقضايا الأمن، الذي استضافته مدينة أوفا الروسية: "إن ورشة المنامة التي نرفض حضورها وندعو الجميع لعدم حضورها، فشل آخر للإدارة الأميركية وإجراءاتها الظالمة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأكد أن قرارات الإدارة الأميركية الجائرة والباطلة والمرفوضة حول القدس واللاجئين والمستوطنات وغيرها، لا يمكن أن تلغي الحق الفلسطيني في أرضه، وحق الفلسطينيين في الحرية، وأن هذه الإدارة لا تمتلك حق تقديمها إلى الاحتلال كما فعلت بالجولان السوري المحتل، وأننا سنستمر وبدعمكم بمواجهة هذه القرارات الباطلة حتى إسقاطها.

وشدد اللواء فرج على تمسك الشعب الفلسطيني وقيادته بخيار السلام القائم على العدل وإحقاق الحقوق والالتزام التام بمحاربة الإرهاب والتطرف والعنف مع كافة الدول الإقليمية والدولية.

وقال: "أنتم تدركون جيدا رغم أننا تحت الاحتلال، إلا أننا ملتزمون بالسلام ومكافحة الارهاب، ونقوم بما نستطيع مع العديد من الدول الموجودة في هذه القاعة، وأن خيارنا كما يؤكد الرئيس محمود عباس دوما هو السلام والعدل ومكافحة الإرهاب، هذه خياراتنا الاستراتيجية ولن نتراجع عنها رغم كل المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا الوطنية وحقنا في الاستقلال".

وثمن اللواء فرج مواقف روسيا الداعمة لشعبنا في سعيه لنيل حريته واستقلاله في كافة المحافل الدولية وتمسكها بتطبيق الشرعية الدولية، خاصاً بالذكر البيان الروسي الصيني الذي صدر قبل أيام وأكد أهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

كما تطرق إلى الانتهاكات اليومية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من القتل والحصار وهدم البيوت والاعتقالات ومصادرة الأراضي والاعتداء على المقدسات، وسرقة الأموال واحتجازها دون حق، وتقييد حرية الحركة للأفراد، وتقييد التجارة، والعيش تحت قوانين الاحتلال العسكرية وهجمات المستوطنين الذين يعيثون فساداً.

أخبار ذات صلة

منظمة الصحة العالمية توفّر الطاقة الشمسية لقطاع الصحة في غزة

منظمة الصحة العالمية توفّر الطاقة الشمسية لقطاع الصحة في غزة

الاحتلال يبعد ناشطة فلسطينية عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما

الاحتلال يبعد ناشطة فلسطينية عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما

التربية و&#34;اليونيسف&#34; تؤكدان تعزيز الجهود لضمان حق الأطفال في التعليم

التربية و"اليونيسف" تؤكدان تعزيز الجهود لضمان حق الأطفال في التعليم

إصابة طفلة بجروح إثر صدمها بدراجة نارية وسط قطاع غزة

إصابة طفلة بجروح إثر صدمها بدراجة نارية وسط قطاع غزة

&#34;اللجنة الوطنية&#34; و&#34;إحياء التراث&#34; تتفقان على تمويل مشروع حماية مخطوطات بالقدس

"اللجنة الوطنية" و"إحياء التراث" تتفقان على تمويل مشروع حماية مخطوطات بالقدس

وزيرة الصحة: قطعنا شوطاً كبيراً في مجال طب وجراحة العيون

وزيرة الصحة: قطعنا شوطاً كبيراً في مجال طب وجراحة العيون

الضابطة الجمركية تضبط كمية لوز مُقشر غير صالح للاستهلاك الآدمي بجنين

الضابطة الجمركية تضبط كمية لوز مُقشر غير صالح للاستهلاك الآدمي بجنين

نقابة المحامين تُعلن عن فعاليات وطنية تزامناً مع ورشة المنامة

نقابة المحامين تُعلن عن فعاليات وطنية تزامناً مع ورشة المنامة

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

منظمة الصحة العالمية توفّر الطاقة الشمسية لقطاع الصحة في غزة

منظمة الصحة العالمية توفّر الطاقة الشمسية لقطاع الصحة في غزة

الاحتلال يبعد ناشطة فلسطينية عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما

الاحتلال يبعد ناشطة فلسطينية عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما

إصابة طفلة بجروح إثر صدمها بدراجة نارية وسط قطاع غزة

إصابة طفلة بجروح إثر صدمها بدراجة نارية وسط قطاع غزة

&#34;اللجنة الوطنية&#34; و&#34;إحياء التراث&#34; تتفقان على تمويل مشروع حماية مخطوطات بالقدس

"اللجنة الوطنية" و"إحياء التراث" تتفقان على تمويل مشروع حماية مخطوطات بالقدس

وزيرة الصحة: قطعنا شوطاً كبيراً في مجال طب وجراحة العيون

وزيرة الصحة: قطعنا شوطاً كبيراً في مجال طب وجراحة العيون

الضابطة الجمركية تضبط كمية لوز مُقشر غير صالح للاستهلاك الآدمي بجنين

الضابطة الجمركية تضبط كمية لوز مُقشر غير صالح للاستهلاك الآدمي بجنين

نقابة المحامين تُعلن عن فعاليات وطنية تزامناً مع ورشة المنامة

نقابة المحامين تُعلن عن فعاليات وطنية تزامناً مع ورشة المنامة

عشراوي تلتقي ممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين ووفداً من &#34;مجتمع آسيا&#34;

عشراوي تلتقي ممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين ووفداً من "مجتمع آسيا"

منوعات

بلقيس ترفع دعوى قضائية ضد الإعلامية فجر السعيد

بلقيس ترفع دعوى قضائية ضد الإعلامية فجر السعيد

رسالة صوتية من إليسا إلى هيفاء وهبي.. كيف ردت الأخيرة؟

رسالة صوتية من إليسا إلى هيفاء وهبي.. كيف ردت الأخيرة؟

أحدث ظهور لابنة الفنانة شمس البارودي.. هل ورثت جمال والدتها؟

أحدث ظهور لابنة الفنانة شمس البارودي.. هل ورثت جمال والدتها؟

قبل 23 عاماً.. كيف كانت وفاء الكيلاني؟

قبل 23 عاماً.. كيف كانت وفاء الكيلاني؟

لن تصدق شكلها.. شاهد أديل بعد خسارة وزنها

لن تصدق شكلها.. شاهد أديل بعد خسارة وزنها

لحظات رومانسية نادرة بين ميلانيا وترامب

لحظات رومانسية نادرة بين ميلانيا وترامب

بعد الوقوف على رأسها ياسمين صبري تواصل إبهار الجمهور بصور جديدة

بعد الوقوف على رأسها ياسمين صبري تواصل إبهار الجمهور بصور جديدة

&#34;كيف أمك بيضا وانتي سودا؟&#34;.. وعد تخرج عن صمتها وتُجيب

"كيف أمك بيضا وانتي سودا؟".. وعد تخرج عن صمتها وتُجيب

أول ظهور مصور لرنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية مقاطع خالد يوسف

أول ظهور مصور لرنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية مقاطع خالد يوسف

شاهد: حليمة بولند تتعرض لحادثة مخيفة في فرنسا

شاهد: حليمة بولند تتعرض لحادثة مخيفة في فرنسا

عربي

هل يضحي الجيش الجزائري بحكومة بدوي؟

هل يضحي الجيش الجزائري بحكومة بدوي؟

الدفاع الجوي السعودي يُسقط طائرة مسيرة للحوثيين أُطلقت تجاه جازان

الدفاع الجوي السعودي يُسقط طائرة مسيرة للحوثيين أُطلقت تجاه جازان

(الشاباك) يعلن اعتقال رجل أعمال أردني بتهمة التجسس لصالح إيران

(الشاباك) يعلن اعتقال رجل أعمال أردني بتهمة التجسس لصالح إيران

المجلس العسكري السوداني يقيل النائب العام

المجلس العسكري السوداني يقيل النائب العام