إصابة طفلة بجروح إثر صدمها بدراجة نارية وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت الإدارة العامة لشرطة المرور في قطاع غزة، بإصابة طفلة (8 أعوام) مساء اليوم، بعد تعرضها لحادث سير وقع وسط قطاع غزة.وأشارت الإدارة في تصريح لها، إلى أن الطفلة صباح بهجت الحلو، أصيبت بجروح، بعد أن صدمتها دراجة نارية في شارع 20 بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.