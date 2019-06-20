الضابطة الجمركية تضبط كمية لوز مُقشر غير صالح للاستهلاك الآدمي بجنين













وبناءً عليه أقرت وزارة الاقتصاد كجهة اختصاص إتلاف الكمية، وتمت عملية الإتلاف بمشاركة مديرية الاقتصاد في جنين، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة جنين ضبط مساء اليوم الخميس، نحو خمسة أطنان من اللوز المقشر غير الصالح للاستهلاك الآدمي.وأوضح البيان، أن عملية الضبط، جاءت خلال قيام الجهاز بأعمال الدورية الاعتيادية في المحافظة داخل شاحنة قادمة من إسرائيل، حيث تم ضبط الكمية المذكورة، وعلى الفور تم استدعاء مديرية الاقتصاد الوطني، التي باشرت بفحص ومعاينة الكمية، وبعد الفحص الأولي، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نظراً لظهور علامات تدل على تعفنها، وانبعاث روائح نتنة منها.