عشراوي تلتقي ممثل كوريا الجنوبية لدى فلسطين ووفداً من "مجتمع آسيا"





وقدمت عشراوي شرحاً كاملاً للانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جرائم الحرب وسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، ومواصلة سرقة مقدرات وأموال الشعب الفلسطيني، والاستمرار في إقرار تشريعات عنصرية.



وأكدت عشراوي على خطورة التحالف الأمريكي مع غلاة اليمين في إسرائيل على الحقوق الفلسطينية، والأمن والسلم في المنطقة والعالم، لما ترسخه هذه الشراكة من خطوات وسابقة تلو الأخرى تقوض مكانة وفاعلية العلاقات الدولية، ومنظومة القانون الدولي.

رام الله - دنيا الوطنالتقت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، ممثل جمهورية كوريا الجنوبية لدى فلسطين السيد دونغي كيم، اليوم الخميس، في مقر المنظمة في رام الله، وأطلعته على آخر التطورات السياسية والدولية والاقليمية.وقدمت عشراوي، عرضاً شاملاً للأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجهها القضية الوطنية، نتيجة تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، من خلال تعميق الاستيطان وازدياد وتيرة النهب المنظّم للأرض الفلسطينية، وبالأخص في القدس وحولها، والتي تصب في صالح المشروع الاستعماري الإسرائيلي الذي يجاهر اليوم بخططه لضم الضفة الغربية، بسبب الدعم الأيديولوجي والسياسي غير المحدود من الإدارة الأمريكية.وركزت عشراوي على رفض القيادة الفلسطينية لكل أشكال الابتزاز السياسي والمالي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية وإسرائيل، بما في ذلك محاولة استبدال المسار السياسي بالرشوة المالية الكاذبة، من خلال وعود بتحسين ظروف المعيشة، تحت نير الاحتلال، وهو ما ستحاول وستفشل في فعله في ورشة المنامة.وفي لقاء سابق، التقت عشراوي بوفد من مؤسسة (مجتمع آسيا) في مقر المنظمة في رام الله، وأطلعت الوفد الزائر على آخر التطورات الدولية والإقليمية والمحلية.