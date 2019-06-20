شؤون فلسطينية

فتح بغزة تستنفر أُطرها للانخراط بقوة بفعاليات رفض ورشة البحرين

فتح بغزة تستنفر أُطرها للانخراط بقوة بفعاليات رفض ورشة البحرين
رام الله - دنيا الوطن
اجتمعت مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية، اليوم في مدينة غزة، ممثلة بمفوضها جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية، وأعضائها ونبيل الصفدي، عضو الهيئة القيادية، وطارق الهندي، أمين سر المكتب الحركي للعمال، ونائبه الدكتور أشرف مسلم، ومفوضي العمال في الأقاليم، وأمناء سر المكاتب الحركية.

وناقش الاجتماع العديد من النقاط المهمة، وعلى رأسها الفعاليات المنوي اتخاذها لإفشال وإسقاط ورشة البحرين بالتزامن مع انعقادها.

وقال عبيد في كلمته في الاجتماع: إن الفتحاويين يشعرون بالفخر لاعتراف مبعوث الرئيس الامريكي غرينبلات بكل صراحة ووضوح بأن فتح أفشلت و"خربت" (صفقة القرن)، مؤكداً على أن فتح لها الفخر بأن يسجل لها دائماً إفشال كافة المؤامرات التي تستهدف قضيتنا الوطنية، وستواصل فتح مسيرتها وعملها الدؤوب على إسقاط وإفشال كل المشاريع المشبوهة، التي تستهدف فلسطين وقضيتها، كما أفشلت في السابق كل المؤامرات التي أحيكت ضدها.

وأضاف أن فتح التي تشكل ضمير شعبها وتعيش في وجدانه، ورغم الأوضاع المعقدة التي تعيشها في المحافظات الجنوبية من مواجهتها للعديد من الخصوم، وتقييد لحريات العمل التنظيمي، ستظل الجدار الصلب والمتين لشعبنا العظيم، وستواصل مسيرتها الوطنية بكل اقتدار، وكما عهدها أبناء شعبنا الصامد.

من الناحية التنظيمية، أكد عبيد على استكمال تشكيل الاطر التنظيمية، وخاصة دائرة المرأة العاملة، للشروع بعد ذلك في إعداد برنامج تدريبي خاص بالمرأة، لتأهيل قيادات نقابية ومهنية للمرأة العاملة، وذلك إيماناً بدور المرأة وأهميته.

كما تحدث عن تعزيز وتكريس مبدأ المحاسبة والمساءلة، وتعميمه داخل الأطر وخارجها، على أساس المكاشفة الداخلية حفاظاً على قدسية ووحدة الأطر والمؤسسات.

وحيا عبيد موقف القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي شكل بمواقفه الثابتة جدار الأمة الأخير واللاعب والمحرك الرئيس للسياسات الإقليميية والدولية.

وقال عبيد: إنه وبناءً على توجيهات الأخ أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية، ومفوض عام التعتبئة والتنظيم، الإيعاز لكافة النقابات والمكاتب الحركية بالتعبير عن رفضها لـ (صفقة القرن) وورشة البحرين، بإصدار بيانات، والانخراط بكل قوة في كافة الفعاليات الجماهيرية.

من جهته، أكد الصفدي على دور مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية والمكاتب الحركية، مشيداً بدورها وأدائها، مشدداً على أهمية إنجاز الخطة التي وضعت وتنفيذ برامجها كاملة.

وختم عبيد، أن علاقة المفوضية في تطور مستمر مع كافة الأقليم والمكاتب الحركية، وصل إلى حد الثقة الكاملة والعلاقات الاجتماعية الأخوية بين الجميع، ما يؤثر على كم ونوع العطاء لدى الجميع.

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