وزيرة شؤون المرأة تلتقي مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان





رام الله - دنيا الوطنالتقت د. آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، في مدينة رام الله، اليوم الخميس، مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، جيمس هنين، والوفد المرافق، وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، بحضور كادر من الوزارة.وأكدت حمد على اعتبار موضوع حقوق الإنسان أساسياً ومفصلياً للوزارة، حيث وقّعت دولة فلسطين على مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ونعمل على مواءمة القوانين والتشريعات الفلسطينية، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية.وقدمت الشكر لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على الجهود التي يبذلها في رصد انتهاكات الاحتلال ومتابعتها على الصعيد الدولي، وهي السبب الرئيس في معاناة الشعب الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، حيث الأوضاع الإنسانية الصعبة اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وثقافياً.وأوضحت حمد الخطوات التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء، لمتابعة توصيات لجنة (سيداو) بعد عرض التقرير الوطني الأول في جنيف، ونشر الاتفاقية في الصحيفة الرسمية، وإعادة تشكيل لجنة مواءمة التشريعات الفلسطينية، وخطوات إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ورفع سن الزواج إلى 18 سنة.بدوره، أكد هنين على متابعته لوضع حقوق الإنسان في كافة المحافظات الفلسطينية بما فيها غزة، واستوضح حول عدد من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة، ومنها إتفاقية (سيداو)، وقانون حماية الأسرة من العنف، ومواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية.