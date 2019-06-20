اشتية: مطالب الفلسطينيين تتبلور حول تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم









رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، وفداً من جمعية آسيا الدولية، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.وشدد اشتية على أن إدارة ترامب تحاصر الفلسطينيين سياسياً ومالياً، محاولة إضعافهم وهزيمتهم من أجل القبول بـ (صفقة القرن).وأوضح رئيس الوزراء، أن المطالب الفلسطينية تتبلور حول تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين.يذكر، أن جمعية آسيا هي مؤسسة لتعزيز التفاهم المتبادل وتعزيز الشراكات بين الشعوب والقادة والمؤسسات في آسيا والولايات المتحدة، عبر مجالات الفنون والأعمال والثقافة والتعليم والسياسة.