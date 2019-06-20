دولي

عضو (كابينت): سنطور مستوطنات الضفة وإذا اعترف ترامب بها سنسمي منطقة باسمه

عضو (كابينت): سنطور مستوطنات الضفة وإذا اعترف ترامب بها سنسمي منطقة باسمه
رام الله - دنيا الوطن
قال إيلي كوهين، عضو (كابينت) الإسرائيلي: "سنواصل تطوير مستوطنات الضفة الغربية، وبناء مناطق صناعية متقدمة، وخلق مئات الآلاف من الوظائف"، بحسب ما نقله موقع القناة السابعة الإسرائيلية.

وأضاف كوهين: "هناك من لا يريدون رؤيتنا نعيش هنا، لكن المنطقة كانت دائمًا هي منطقتنا، وسنواصل العيش هنا إلى الأبد"، بحسب القناة ذاتها. 

وتابع عضو (كابينت): "سنواصل تعميق جذورنا هنا وتطوير هذه المنطقة الرائعة، إذا اعترف الرئيس ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، فيجب أن ننشئ هنا مدينة كبيرة، ونسميها باسمه".

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