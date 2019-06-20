عضو (كابينت): سنطور مستوطنات الضفة وإذا اعترف ترامب بها سنسمي منطقة باسمه
رام الله - دنيا الوطن
قال إيلي كوهين، عضو (كابينت) الإسرائيلي: "سنواصل تطوير مستوطنات الضفة الغربية، وبناء مناطق صناعية متقدمة، وخلق مئات الآلاف من الوظائف"، بحسب ما نقله موقع القناة السابعة الإسرائيلية.
وأضاف كوهين: "هناك من لا يريدون رؤيتنا نعيش هنا، لكن المنطقة كانت دائمًا هي منطقتنا، وسنواصل العيش هنا إلى الأبد"، بحسب القناة ذاتها.
وتابع عضو (كابينت): "سنواصل تعميق جذورنا هنا وتطوير هذه المنطقة الرائعة، إذا اعترف الرئيس ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، فيجب أن ننشئ هنا مدينة كبيرة، ونسميها باسمه".
قال إيلي كوهين، عضو (كابينت) الإسرائيلي: "سنواصل تطوير مستوطنات الضفة الغربية، وبناء مناطق صناعية متقدمة، وخلق مئات الآلاف من الوظائف"، بحسب ما نقله موقع القناة السابعة الإسرائيلية.
وأضاف كوهين: "هناك من لا يريدون رؤيتنا نعيش هنا، لكن المنطقة كانت دائمًا هي منطقتنا، وسنواصل العيش هنا إلى الأبد"، بحسب القناة ذاتها.
وتابع عضو (كابينت): "سنواصل تعميق جذورنا هنا وتطوير هذه المنطقة الرائعة، إذا اعترف الرئيس ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، فيجب أن ننشئ هنا مدينة كبيرة، ونسميها باسمه".
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