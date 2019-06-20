الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة مسيرة للحوثيين أُطلقت تجاه جازان

أعلن الدفاع الجوي السعودي، مساء اليوم الخميس، أنه اعترض وأسقط طائرة بدون طيار، أطلقها الحوثيون تجاه مدينة جازان.





يشار إلى أن الحوثيين، استهدفوا قبل عدة أيام، مطار أبها الدولي في عسير جنوبي السعودية بطائرات مسيرة.



وقالت قناة (المسيرة) الناطقة باسم الجماعة: "إن سلاح الجو المسير شن عدة غارات على مطار أبها في عسير".



وكان متحدث القوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع، قد أكد أنه تم استهداف الطيران المسير للجماعة مطار جيزان جنوب غربي السعودية بهجمات واسعة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.