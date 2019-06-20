القوى الوطنية بالخليل تدعو للمشاركة بالفعاليات المناهضة لـ (صفقة القرن) وورشة البحرين





جاء ذلك، في بيان للقوى والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، عقب اجتماع هيئتها التنسيقية.



وفيما يلي نص البيان:



انطلاقاَ من الإجماع الوطني الفلسطيني على مواجهة وإفشال مؤامرة "صفقة القرن" التصفوية وورشة البحرين التي تشكل إحدى حلقاتها، وتأكيداَ على التمسك بحقوق شعبنا المتمثلة في ضمان عودة اللاجئين وحق شعبنا في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وتعزيزاَ للنضال الوطني ضد الاحتلال وعصابات مستوطنيه ومقاومة كل أشكال التطبيع معه، ورفضاَ للمشاريع الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، فإن القوى والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل وضمن سلسلة الفعاليات التي أقرت على مستوى الوطن، تدعو إلى ما يلي:



أولاً: اعتبار السبت والأحد والاثنين 22و23و24/6/2019 أيام تصعيد للمقاومة الشعبية ضد الاحتلال وعصابات مستوطنيه في كافة الأراضي الفلسطينية، خاصة عند مواقع التماس مع مراكز وحواجز جيش الاحتلال وفي محيط مستوطناته.



ثانياً: الدعوة لأوسع مشاركة جماهيرية في الوقفة الاحتجاجية التي تقام في تمام الساعة (12:00) الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء القادم الموافق 25/6/2019 في ميدان "ابن رشد" وسط مدينة الخليل.



وفي هذا الشأن تطالب القوى كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في محافظة الخليل، بضرورة تعليق الدوام لمدة ساعة واحدة ليتسنى لجميع العاملين المشاركة في الوقفة.



ثالثاً: تؤكد القوى الوطنية على إدانتها الكاملة لكل مسعى ومحاولة من اية جهة كانت للتطبيع مع دولة الاحتلال ومؤسساتها وعصابات مستوطنيها، أو إقامة اجسام سياسية موازية للمؤسسات الوطنية الشرعية، وتؤكد مجدداَ على ضرورة ملاحقة كل المتورطين في هذا المجال، والعمل على تعزيز مقاطعة الاحتلال.



إن القوى والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، تؤكد ان أي حل سياسي للقضية الوطنية الفلسطينية، يتم فقط عبر إنهاء الاحتلال وكل مظاهره للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وضمان تنفيذ حق العودة للاجئين.



رام الله - دنيا الوطنأكدت القوى والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، اليوم الخميس، على الإجماع الوطني الفلسطيني لمواجهة وإفشال مؤامرة (صفقة القرن) التصفوية وورشة البحرين، التي تشكل إحدى حلقاتها، معلنة عن عدد من الأنشطة النضالية ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية، التي أقرت على مستوى الوطن، وذلك رفضًا للمشاريع الأمريكية، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.