شؤون فلسطينية

المصري: الانتخابات تواجه (صفقة القرن) المشؤومة وسنساعد السلطة للخروج من أزمتها المالية

المصري: الانتخابات تواجه (صفقة القرن) المشؤومة وسنساعد السلطة للخروج من أزمتها المالية
رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري
رام الله - دنيا الوطن
قال رجل الأعمال الفلسطيني، منيب المصري: إن "الانتخابات خطوة أولى نحو ترتيب الوضع الداخلي، وتصليب الموقف الفلسطيني للاستمرار في مواجهة (صفقة القرن) وكل المؤامرات التي تُحاك لإنهاء المشروع الوطني، وذلك تعقيباً على تكليف الرئيس محمود عباس، لحنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، التحضير لإجراء انتخابات تشريعية".

وثمن المصري في تصريح صحفي له، موقف الرئيس الصلب والتاريخي في مواجهة المؤامرات الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، معرباً عن مساندته لهذا الموقف الشجاع، داعياً كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني إلى الوقوف إلى جانب الشرعية.

كما أكد المصري على أن نية الرئيس في تهيئة الأجواء قانونياً ووطنياً لإجراء الانتخابات العامة تؤكد حرصه على إنهاء الانقسام من خلال تجديد الشرعيات عِبر صناديق الاقتراع، وأن من واجب الجميع الوقوف مع هذه الدعوة، وتحييد كل الخلافات، والتوجه بنية وطنية وتاريخية صافية نحو تعزيز الوضع الداخلي وترتيب الأولويات الوطنية بعيداً عن أي أجندات لا تخدم المشروع الوطني الفلسطيني، الذي يتعرض لمؤامرة كبرى.

ودعا المصري حركة حماس إلى التجاوب مع الرئيس من منطلق أن الجميع شركاء في مواجهة المؤامرة، وأن الجميع في خندق واحد، وأن المستهدف هو الفلسطيني وقضيته بعيداً عن توجهاته الفكرية والحزبية، مشيراً إلى أن سفينة نجاة الفلسطينيين هي الوحدة، وتحييد خلافاتهم وتناقضاتهم الداخلية، وتوجيهها نحو الاحتلال، ومن يقف خلفه.

وأكد المصري، في ذات الوقت، بأنه وبالشراكة مع مجموعة من رجال الأعمال والقطاع الخاص الفلسطيني، سيعملون على مساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في تخطي الحصار المالي المفروض عليها، بهدف تركيع الشعب الفلسطيني للقبول بما يسمى بـ (صفقة القرن)، مؤكداً بأن فلسطين ليست للبيع، ولن تكون.

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