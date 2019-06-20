بعد حادثة الطائرة.. إسرائيل تتأهب لاحتمال وقوع هجوم أمريكي على إيران

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن الجيش في حالة تأهب، لاحتمال وقوع هجوم أمريكي على إيران، رداً على إسقاط طائرة الاستلاع الأمريكية صباح اليوم الخميس، فوق مضيق هرمز.وبحسب القناة ذاتها، فإن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من وزراء حكومته، عدم الحديث عن الموضوع.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعن في وقت سابق من اليوم، إسقاط طائرة تجسس أمريكية في إقليم هرمزجان جنوب البلاد، وذلك وفق ما أعلنت وكالة (سباه نيوز) التابعة للحرس.وأوضحت، أن الحرس الثوري، أسقط الطائرة حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوة مبارك بالجنوب.بدوره، قال مسؤول أمريكي: "إن موقع حطام طائرة مسيرة تابعة للجيش الأمريكي أسقطتها إيران موجود في المياه الدولية بمضيق هرمز، وإن قطعاً بحرية أمريكية توجهت لتلك المنطقة بما يناقض رواية إيران عن إسقاط الطائرة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (روتيرز).الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال بدوره، "إن إيران ارتكبت خطأ فادحًا بإسقاطها الطائرة المسيرة فوق مياه الخليج، صباح الخميس" وذلك في تغريدة على (تويتر).وجاء في تغريدة ترامب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي: "إيران ارتكبت خطأ فادحًا"، واكتفى بذلك دون إضافة المزيد.