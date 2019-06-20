دولي

فيديو: لحظة سقوط طائرة الاستطلاع الأمريكية من قبل إيران

فيديو: لحظة سقوط طائرة الاستطلاع الأمريكية من قبل إيران
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مقطع فيديو يظهر لحظات ما بعد إسقاط الطائرة المسيرة بدون طيار، من طرف إيران، اليوم الخميس في المياه الدولية.

من جانبه، قال مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): "إن طائرة الاستطلاع كانت تحلق على ارتفاع كبير، على بعد 34 كيلومتراً من ساحل إيران".

ولفت المسؤول إلى أن الطائرة كانت بمهمة استطلاع قرب مضيق هرمز، وكانت في المجال الجوي الدولي، ولم تنتهك المجال الجوي الإيراني مطلقاً.

واعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس، إسقاط الطائرة المسيرة "عملاً استفزازياً".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها: "إنّ إسقاط الطائرة المسيرة، هجوم غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي"، حسب قناة (فوكس نيوز) الأمريكية.

كما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، عن مصدر بالوزارة، لم تسمه، قوله: إنّ الطائرة كانت في مهمة استطلاع وعلى مسافة 17 ميلاً من الأجواء الإيرانية.

وأضاف أن الطائرة التي أسقطت من طراز "أر كيو ـ 4 آيه غلوبال هوك"، وأنّ أعمال البحث مازالت جارية لتحديد مكان حطامها.

 

أخبار ذات صلة

شاهد: الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو إسقاط الطائرة الأمريكية

شاهد: الحرس الثوري الإيراني ينشر فيديو إسقاط الطائرة الأمريكية

عضو (كابينت): سنطور مستوطنات الضفة وإذا اعترف ترامب بها سنسمي منطقة باسمه

عضو (كابينت): سنطور مستوطنات الضفة وإذا اعترف ترامب بها سنسمي منطقة باسمه

بعد حادثة الطائرة.. إسرائيل تتأهب لاحتمال وقوع هجوم أمريكي على إيران

بعد حادثة الطائرة.. إسرائيل تتأهب لاحتمال وقوع هجوم أمريكي على إيران

ترامب: إيران ارتكبت خطأ فادحًا

ترامب: إيران ارتكبت خطأ فادحًا

واشنطن: حطام الطائرة المسيرة موجود بالمياه الدولية بمضيق هرمز

واشنطن: حطام الطائرة المسيرة موجود بالمياه الدولية بمضيق هرمز

الخارجية الإيرانية: ردّنا سيكون قوياً على أي اختراق لمجالنا أو انتهاكات لحدودنا

الخارجية الإيرانية: ردّنا سيكون قوياً على أي اختراق لمجالنا أو انتهاكات لحدودنا

المرشحة لمنصب سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: لن تكون لإسرائيل صديقة أكثر مني

المرشحة لمنصب سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: لن تكون لإسرائيل صديقة أكثر مني

وكالة الطاقة الذرية: نحن لا نعترف بفلسطين

وكالة الطاقة الذرية: نحن لا نعترف بفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

القوى الوطنية بالخليل تدعو للمشاركة بالفعاليات المناهضة لـ (صفقة القرن) وورشة البحرين

القوى الوطنية بالخليل تدعو للمشاركة بالفعاليات المناهضة لـ (صفقة القرن) وورشة البحرين

أبو بكر يُطلع لجنة أممية خاصة على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى

أبو بكر يُطلع لجنة أممية خاصة على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى

الخارجية: فلسطين تقدم كلمة مجموعة 77 والصين في اجتماعات بون

الخارجية: فلسطين تقدم كلمة مجموعة 77 والصين في اجتماعات بون

حماس: شعبنا لن يسمح لأحد أن يدوس على حقه في الحرية والاستقلال

حماس: شعبنا لن يسمح لأحد أن يدوس على حقه في الحرية والاستقلال

معاريف تزعم: أسير فلسطيني طعن حارس أمن بسجن عسقلان وأصابه بالأذن

معاريف تزعم: أسير فلسطيني طعن حارس أمن بسجن عسقلان وأصابه بالأذن

غرينبلات يواصل هجومه على حركة فتح

غرينبلات يواصل هجومه على حركة فتح

بعد زيارة لثلاثة أيام... العمادي يغادر قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون

بعد زيارة لثلاثة أيام... العمادي يغادر قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون

صور: طلاب الاعلام بجامعة الازهر يحتفلون بالتخرج بطريقة مميزة

صور: طلاب الاعلام بجامعة الازهر يحتفلون بالتخرج بطريقة مميزة

منوعات

بلقيس ترفع دعوى قضائية ضد الإعلامية فجر السعيد

بلقيس ترفع دعوى قضائية ضد الإعلامية فجر السعيد

رسالة صوتية من إليسا إلى هيفاء وهبي.. كيف ردت الأخيرة؟

رسالة صوتية من إليسا إلى هيفاء وهبي.. كيف ردت الأخيرة؟

أحدث ظهور لابنة الفنانة شمس البارودي.. هل ورثت جمال والدتها؟

أحدث ظهور لابنة الفنانة شمس البارودي.. هل ورثت جمال والدتها؟

قبل 23 عاماً.. كيف كانت وفاء الكيلاني؟

قبل 23 عاماً.. كيف كانت وفاء الكيلاني؟

لن تصدق شكلها.. شاهد أديل بعد خسارة وزنها

لن تصدق شكلها.. شاهد أديل بعد خسارة وزنها

لحظات رومانسية نادرة بين ميلانيا وترامب

لحظات رومانسية نادرة بين ميلانيا وترامب

بعد الوقوف على رأسها ياسمين صبري تواصل إبهار الجمهور بصور جديدة

بعد الوقوف على رأسها ياسمين صبري تواصل إبهار الجمهور بصور جديدة

&#34;كيف أمك بيضا وانتي سودا؟&#34;.. وعد تخرج عن صمتها وتُجيب

"كيف أمك بيضا وانتي سودا؟".. وعد تخرج عن صمتها وتُجيب

أول ظهور مصور لرنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية مقاطع خالد يوسف

أول ظهور مصور لرنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية مقاطع خالد يوسف

شاهد: حليمة بولند تتعرض لحادثة مخيفة في فرنسا

شاهد: حليمة بولند تتعرض لحادثة مخيفة في فرنسا

عربي

(الشاباك) يعلن اعتقال رجل أعمال أردني بتهمة التجسس لصالح إيران

(الشاباك) يعلن اعتقال رجل أعمال أردني بتهمة التجسس لصالح إيران

المجلس العسكري السوداني يقيل النائب العام

المجلس العسكري السوداني يقيل النائب العام

العاهل الأردني: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أجّجَ الفتنة والتطرف في العالم

العاهل الأردني: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أجّجَ الفتنة والتطرف في العالم

الحوثيون يستهدفون محطة كهرباء سعودية بصاروخ كروز

الحوثيون يستهدفون محطة كهرباء سعودية بصاروخ كروز