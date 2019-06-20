فيديو: لحظة سقوط طائرة الاستطلاع الأمريكية من قبل إيران





رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مقطع فيديو يظهر لحظات ما بعد إسقاط الطائرة المسيرة بدون طيار، من طرف إيران، اليوم الخميس في المياه الدولية.من جانبه، قال مسؤول عسكري في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): "إن طائرة الاستطلاع كانت تحلق على ارتفاع كبير، على بعد 34 كيلومتراً من ساحل إيران".ولفت المسؤول إلى أن الطائرة كانت بمهمة استطلاع قرب مضيق هرمز، وكانت في المجال الجوي الدولي، ولم تنتهك المجال الجوي الإيراني مطلقاً.واعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس، إسقاط الطائرة المسيرة "عملاً استفزازياً".وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها: "إنّ إسقاط الطائرة المسيرة، هجوم غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأمريكية في المجال الجوي الدولي"، حسب قناة (فوكس نيوز) الأمريكية.كما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، عن مصدر بالوزارة، لم تسمه، قوله: إنّ الطائرة كانت في مهمة استطلاع وعلى مسافة 17 ميلاً من الأجواء الإيرانية.وأضاف أن الطائرة التي أسقطت من طراز "أر كيو ـ 4 آيه غلوبال هوك"، وأنّ أعمال البحث مازالت جارية لتحديد مكان حطامها.