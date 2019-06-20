شؤون فلسطينية

حماس: شعبنا لن يسمح لأحد أن يدوس على حقه في الحرية والاستقلال

حماس: شعبنا لن يسمح لأحد أن يدوس على حقه في الحرية والاستقلال
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الضفة الغربية، جماهير الشعب الفلسطيني، للمشاركة الفاعلة في الفعاليات والمسيرات الجماهيرية الرافضة لـ (صفقة القرن).

وأكدت الحركة في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، أن المساعي الأمريكي لتمرير صفقة القرن، وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني عبر مؤتمرات التطبيع، لن تحقق أهدافها، منوهة إلى أن الشعب الفلسطيني لن يسمح لأي كان أن يدوس على حقه في الحرية والاستقلال واستعادة ارضه ومقدساته ودحر الاحتلال.

وقال الحركة: "نهيب بأبناء شعبنا للمشاركة الفاعلة في الفعاليات كافة التي دعت إليها الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية من أجل إسقاط الصفقة المشؤومة، لنوصل رسالة للعالم أجمع بأن تقرير مصير شعبنا هو أمر يخصنا، نحن الفلسطينيين، ولن نسمح لأحد أن يملي علينا الحلول التي تنتقص من إرادتنا الحرة".

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