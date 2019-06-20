معاريف تزعم: أسير فلسطيني طعن حارس أمن بسجن عسقلان وأصابه بالأذن

رام الله - دنيا الوطنزعمت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، أن أسيراً فلسطيناً، طعن حارس اسرائيلي في سجن عسقلان، وأصابه بخدوش في الأذن.وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أنه تم معالجة الحارس في عيادة السجن.ويتعرض الاسرى الفلسطينيون، بشكل مستمر، لسياسات قمعية تمارسها مصلحة السجون الاسرائيلية، ففي الفترة الاخيرة خاض الاسرى اضرابا عن الطعام؛ احتجاجا على وضع أجهزة التشويش ومنع الزيارات.وقد حقق الأسرى انتصارا في اضارابهم، عندما استطاعوا اجبار مصلحة السجون على ازالة أجهزة التشويش ووضع التلفونات العمومية.