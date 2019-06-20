دولي

ترامب: إيران ارتكبت خطأ فادحًا

ترامب: إيران ارتكبت خطأ فادحًا
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران "ارتكبت خطأ فادحًا"، بإسقاطها الطائرة المسيرة فوق مياه الخليج، صباح الخميس، وذلك في تغريدة على "تويتر".

وجاء في تغريدة ترامب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إيران ارتكبت خطأ فادحًا"، واكتفى بذلك دون إضافة المزيد، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وفي وقت سابق الخميس، قالت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري، في بيان، إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأميركية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

غيّر أن الجيش الأميركي نفى ما أعلنته طهران، وقال إنّ الطائرة التي تم إسقاطها بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أميركية تعمل في المجال الجوي الإيراني".

وعقب ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، إن إسقاط إيران طائرة مُسيّرة تابعة لها فوق مضيق هرمز، "عمل استفزازي غير مبرر على أحد أجهزة المراقبة الأميركية في المجال الجوي الدولي"، حسب قناة "فوكس نيوز" الأميركية.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015)، إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأميركية. 

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