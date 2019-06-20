شؤون فلسطينية

وزير إسرائيلي: هناك فرص للتوصل لتسوية طويلة مع قطاع غزة

وزير إسرائيلي: هناك فرص للتوصل لتسوية طويلة مع قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قال يوفال شتاينتس وزير البنية التحتية في الحكومة الاسرائيلية: "إن هناك فرصا وافرة للتوصل إلى تسوية طويلة المدى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".

ونقلت صحيفة (معاريف) عن شتاينتس، تصريحاته التي جاءت على خلفية اجتماع الكابنيت السياسي الأمني يوم أمس الأربعاء، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، في تلميح إلى أن (كابنيت) اجتمع لمناقشة سبل تثبيت التفاهمات مع غزة.

وأضاف شتاينتس في حديث مع القناة 13 الاسرائيلية: "إن التفاهمات بدأت تتبلور بطريقة ما، منوها إلى وجود فرص لتحقيق تسوية يتمخض عنها الاستقرار والهدوء الطويل لمستوطني الجنوب".

وفي ذات السياق، حذر شتاينتس من محاولة بعض الجهات في قطاع غزة لتخريب جهود التفاهمات الجارية، منوها إلى أنه من الممكن التوصل إلى تسوية بدون الحاجة لخوض حرب جديدة مع غزة.

هذا وتطرق الوزير الإسرائيلي إلى قضية الجنود الأسرى المعتقلين لدى حماس في غزة، قائلا: "إن الاتفاق الطويل المدى مع غزة، سيتضمن الإفراج عن جثامين الجنود الأسرى"، على حد وصفه.

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