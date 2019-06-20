فتوح: وفداً مصريا سيصل فلسطين قريبا للقاء الرئيس.. وهذه دعوتي لحماس والجهاد

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، أن وفداً مصريا سيصل قريبا إلى فلسطين، وسيلتقي الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله لبحث اخر المستجدات المتعلقة بالمصالحة.وبين فتوح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن لقاءاته هو وعزام الاحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح، مع المسؤولين المصريين بالناجحة والمثمرة وأن القاهرة ستواصل مساعيها لإنهاء الانقسام.ووجه فتوح دعوة لحركتي حماس والجهاد الاسلامي، بأن يكونا خلف راية منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لأبناء الشعب الفلسطيني، وان يغلبا لغة العقل والمنطق لمواجهة المخاطر التي تهدد قضيتنا الوطنية، مشدداً على اهمية مراجعة الاختلافات بالحوار.في سياق آخر، اعتبر فتوح، اتهامات جيسون غرينبلات لحركة فتح، بأنها تخرب ما اسماه التعايش في اشارة الى صفقة القرن اعتبرها مفخرة للحركة وأنها ستواصل نضالها حتى اسقاط هذه الصفقة، وأن القضية الفلسطينية ستنتصر على أيدي أبناء الشعب الفلسطيني وقواه وقيادته المتمسكة بالثوابت الوطنية.وقال: "إن ورشة البحرين مصيرها الفشل بسبب غياب فلسطين عنها والموقف الثابت للسيد الرئيس محمود عباس إضافة إلى أن معظم الدول التي ستشارك فيها ستكون بمستوى متدن"، مؤكدا على ثبات الموقف الفلسطيني برفض صفقة القرن وورشة البحرين وأنه لن يتم استبدال مبدأ الارض مقابل السلام بالسلام مقابل الازدهار على حد تعبير الإدارة الأمريكية.