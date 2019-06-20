غرينبلات يواصل هجومه على حركة فتح

رام الله - دنيا الوطنواصل جيسون غرينبلات مبعوث الإدارة الأمريكية لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، هجومه على حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، فيما يتعلق بورشة البحرين الاقتصادية.وقال غرينبلات في تغريدة له عبر (تويتر): "تدور ورشة العمل حول مناقشة الأفكار لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين".وأضاف: "تطالب حركة فتح بالنعف ضد الاسرائيليين كعمل احتجاج، فهي تسعى الى العنف حول فكرة استكشاف السلام والازدهار للشعب الفلسطيني".