بعد زيارة لثلاثة أيام... العمادي يغادر قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون
خاص دنيا الوطن
أفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، أن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، غادر قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة، اليوم الخميس، وذلك بعد زيارة له استمرت ثلاثة أيام.
أفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن"، أن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، غادر قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة، اليوم الخميس، وذلك بعد زيارة له استمرت ثلاثة أيام.
وكان العمادي قد وصل إلى قطاع غزة قبل عدة أيام، برفقة زوجته، حاملا معه الأموال القطرية للاسر الفقيرة، حيث تم صرف 100 دولار لـ60 ألف أسرة، فما تم تخصيص باقي المنحة للمشاريع المستدامة.
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