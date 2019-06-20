شؤون فلسطينية

مشعل: محمد مرسي رفض مقترحات غربية بضم غزة لمصر

مشعل: محمد مرسي رفض مقترحات غربية بضم غزة لمصر
رام الله - دنيا الوطن
قدم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق، لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، العزاء بوفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ببيت العزاء الذي أقيم بالعاصمة القطرية، الدوحة. 

وقال الموقع الرسمي، لحركة (حماس)، في بيان: "إن مشعل تقدم بخالص العزاء لعائلة الرئيس محمد مرسي وأولاده وزوجته وإخوانه والشعب المصري". 

وأضاف: "إن مشعل أثنى على مواقف الرئيس الراحل الذي وقف مع قطاع غزة ووقف مع القدس ومع (المسجد) الأقصى المبارك". 

وتابع مشعل: "الرئيس مرسي دافع عن قضايا الأمة ونحن اليوم نفتقده؛ وهو رجل عظيم، وكان دائم الدفاع عن فلسطين عندما كان نائبا في البرلمان المصري، كان مع فلسطين مواكبا لنضال شعبها وصموده ومقاومته، وله صفحات قبل أن يكون رئيساً لمصر". 

وذكر مشعل أن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، رفض مقترحات غربية بضم غزة إلى مصر. 

وأكمل:" مرسي لقي ربه ثابتا على الجمر، لم يبع فلسطين، مرسي ومنذ أن عرفناه كان رجل قيم ورجل مبادئ، ولم يغيره الموقع بتواضعه وخلقه وتلطفه وفهمه ووعيه؛ وعاش لمبادئه ولقيمه وناضل من أجلها، ودافع عنها ولقي ربه وهو ثابت عليها".

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته في قضية "التخابر مع حماس".

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