(الشاباك) يعلن اعتقال رجل أعمال أردني بتهمة التجسس لصالح إيران

رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اعتقل رجل أعمال أردني بتهمة التجسس لصالح إيران.وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، على (تويتر): "اعتقل الشاباك رجل الأعمال الأردني ثائر شعفوط الذي دخل إسرائيل بأوامر المخابرات الإيرانية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأشار المتحدث إلى أن شعفوط التقى ضباط المخابرات الإيرانية في سوريا ولبنان وكلف بإقامة علاقات تجارية في إسرائيل وفي الضفة الغربية كغطاء لعمله التجسسي لصالح إيران، اعتقاله أحبط هذه المؤامرة.