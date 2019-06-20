صور: طلاب الاعلام بجامعة الازهر يحتفلون بالتخرج بطريقة مميزة
رام الله - دنيا الوطن - هاني أبو رزق
احتفل طلاب قسم الاعلام والاتصال الجماهيري اليوم بفرحة تخرجهم بطريقة مميزة وجذابة بمشاركة عميد كلية الآداب الدكتور جهاد ابو طويلة ورئيس قسم الاعلام والاتصال الدكتور رائد ابو ربيع .
احتفل طلاب قسم الاعلام والاتصال الجماهيري اليوم بفرحة تخرجهم بطريقة مميزة وجذابة بمشاركة عميد كلية الآداب الدكتور جهاد ابو طويلة ورئيس قسم الاعلام والاتصال الدكتور رائد ابو ربيع .
وارتدى الطلاب زي أسود منوش عليه مايكرفون وقبعة تخرج محاطة بالعديد من عبارات الأمل والاصرار والعزيمة من أجل الالتحاق بسوق العمل الصحفي.
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