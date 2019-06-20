صور: طلاب الاعلام بجامعة الازهر يحتفلون بالتخرج بطريقة مميزة





وارتدى الطلاب زي أسود منوش عليه مايكرفون وقبعة تخرج محاطة بالعديد من عبارات الأمل والاصرار والعزيمة من أجل الالتحاق بسوق العمل الصحفي.









































رام الله - دنيا الوطن - هاني أبو رزقاحتفل طلاب قسم الاعلام والاتصال الجماهيري اليوم بفرحة تخرجهم بطريقة مميزة وجذابة بمشاركة عميد كلية الآداب الدكتور جهاد ابو طويلة ورئيس قسم الاعلام والاتصال الدكتور رائد ابو ربيع .