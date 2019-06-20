شؤون فلسطينية

اشتية: "ورشة المنامة" هزيلة التمثيل ساذجة البرنامج وعقيمة المُخرجات

اشتية: "ورشة المنامة" هزيلة التمثيل ساذجة البرنامج وعقيمة المُخرجات
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية "بعد أيام ستعقد ورشة المنامة، نؤكد أنها هزيلة التمثيل، ساذجة البرنامج، ومُخرجاتها عقيمة، ونحن لن نشارك وعدم ذهابنا سيسقط الشرعية عنها التي ستولد ميتة، من يريد مساعدتنا لا يحاصرنا، ويوقف التمويل عن مستشفيات القدس، وأهلنا في المخيمات".

جاء ذلك، خلال وضعه حجر الأساس لرابط المياه والطاقة في الشمال، اليوم الخميس، في مدينة طوباس، بحضور محافظي طوباس والأغوار يونس العاص، وجنين أكرم رجوب، والقنصل الفرنسي العام في القدس بيير كوشارد، ونائب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين توماس نيكلسون، وعدد من الوزراء ومؤسسات وفعاليات طوباس وجنين.

وأضاف رئيس الوزراء: يأتي هذا المشروع الهام في طوباس، ليس لأنها بحاجة لهذا المشروع فقط، ولكن لأنها خط الدفاع الأول عن جبهتنا الشرقية، المطلة على الأغوار، هذا الامتداد والتواصل الجغرافي بما تمثله طوباس، التي تبلغ مساحتها 410 كم مربع، مع الأغوار كسلة خضار لفلسطين على مر التاريخ".

وتابع: هذا المشروع يأتي في صلب استراتيجيتنا الرامية إلى الفك التدريجي للارتباط مع العلاقة الكولونيالية التي فرضها علينا واقع الاحتلال، وبناء اقتصاد قوي يمثل رافعة للسياسة، ويأتي في إطار خلق تنمية متوازية ومتوازنة بين مختلف المحافظات".

وأشار اشتية إلى أن إسرائيل تسرق ماءنا مثلما تسرق أرضنا، فالموازنة المائية في الضفة وقطاع غزة والتي تصل الى 800 مليون متر مكعب، تسرق منها اسرائيل 600 مليون متر مكعب، ويبقى لنا 120 مليون متر مكعب يبيعونها لنا، وبناء عليه سنذهب إلى الحصاد المائي، وأحث وادعو الجميع إلى حفر الآبار والتقاط الماء، ويكون في كل بيت خزان مياه".

واستدرك رئيس الوزراء: اطلعنا على احتياجات محافظة طوباس وسوف نلبيها، وهي قيد الدراسة بكامل تفاصيلها، وبناء عليه هذا المشروع عنوان الشراكة، لأننا نريد الاستثمار في البنية التحتية، والمؤسساتية، والأوروبيون والفرنسيون هم شركاؤنا نحو إنهاء الاحتلال، واقامة دولتنا المستقلة، وسنبقى أوفياء لأهلنا في الأغوار، وسنوفر لصمودهم كل ما نستطيع، وإحدى جلسات الحكومة القادمة ستكون في الغور".

من جهته، أشار محافظ طوباس يونس العاصي، خلال كلمته إلى أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في فلسطين، وتتم إدارته من المجالس المحلية، ومجالس الخدمات للمياه والصرف الصحي، بإشراف سلطتي المياه والطاقة، بما يحافظ على ديمومة خدمات المياه والطاقة، وإنتاج الطاقة النظيفة من الخلايا الشمسية وتوربينات الهواء.

ونوه إلى أن توربينات الهواء التي سيتم إقامتها قريبا في محافظة طوباس تعتبر أول مشروع لتوليد الطاقة من الرياح في فلسطين ككل، وهذا المشروع تكلل بالنجاح بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هذه المشاريع تمثل بداية تحقيق الاستقلالية الفلسطينية في مجال الطاقة، كما تعمل على فتح آفاق الاستثمار العام والخاص في محافظتي طوباس وجنين، مضيفا ان المشروع يتناغم مع التوجه العالمي للطاقة النظيفة لما لها من أثر إيجابي في الحفاظ على البيئة.

وأكد أن مشروع ربط المياه والطاقة في الشمال سيكون له دور كبير وملحوظ في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة.

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