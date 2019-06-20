الرئاسة الفلسطينية: ورشة البحرين هدفها التطبيع قبل الانسحاب الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن ورشة البحرين خطأ استراتيجي، لأن ما يُعد لها من خطوات تحت عناوين مضللة، سيؤدي إلى تطبيع مجاني قبل تنفيذ مبادرة السلام العربية القائمة على أساس الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة كخطوة أولى.وحذر أبو ردينة من خطورة هذه الخطوات الاستفزازية، خاصة أن فلسطين لن تتفاوض تحت الضغط والتهديد والإملاء، ومن أن هذه الخطوات الاستفزازية، ستحدث توتراً إضافياً في منطقة مشتعلة أصلاً وسط مناخات متوترة ومحتقنة، وربما تؤسس إلى نقطة اللاعودة لكثير من الأمور، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).وأكد أن أي خطوة يجب أن يرضى عنها الشعب الفلسطيني وقيادته، ولن تنجح أي جهة بمفردها بالتوصل إلى تسوية بدون القيادة الفلسطينية.وأضاف أبو ردينة: "من المؤكد أن هدف هذه الخطوة، هو تجنب الوصول إلى حلول سياسية، حيث إنها طرحت مراراً، وفشلت تحت عنوان السلام الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى كوارث وحروب لم تتوقف حتى الآن".