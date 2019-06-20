وزير الاقتصاد الوطني: رقمنة الاقتصاد الوطني ركيزة أساسية بتعظيم الصادرات والوصول للعالمية

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس: إنرقمنة الاقتصاد الوطني، ركيزة أساسية في وضع فلسطين على خارطة الاقتصاد العالمية، وتعظيم الصادرات الوطنية، وخلق فرص عمل واعدة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين وتطوير قطاع تكنولوجيات المعلومات في فلسطين.وأضاف العسيلي خلال لقائه أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) برئاسة سعيد زيدان، أن الاستثمار في العقول يشكل الرافعة الحقيقة لتطوير اقتصادنا، و تنويع السوق الفلسيطني خصوصاً في مجال الخدمات الإلكترونية والبرمجيات، وهذا يستدعي تضافر الجهود وتحديد التدخلات المطلوبة للنهوض بهذا القطاع الواعد والاستراتيجي.وأشار إلى إعفاء الاتحاد العام للاتصالات السلكية واللاسلكية الشركات الفلسطينية للاتصالات من كافة الرسوم، ولترويج إلكترونياً للمنتجات الفلسطينية عبر منصة (السندباد)، بما يمكن من تسويق المنتجات في الأسواق العربية والإسلامية والوصول إلى مزيد من الأسواق الدولية.وبحث المجتمعون الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانيات تحسين أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أهمية التحضير لعقد مؤتمر العربي الاقتصادي للاستثمار في فلسطينالمقرر عقده في القاهرة قبل نهاية العام الجاري.واتفق المجتمعون على إعداد ورقة تتضمن واقع قطاع تكنولوجيا المعلومات ومجموعة التدخلات المطلوبة لتحسين أدائه وتساعد على تطويره، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية لتعظيم الجهود نحو تكريس فلسطين على الخارطة العالمية من خلال الاستفادة المثلى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.