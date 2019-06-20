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العاهل الأردني: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أجّجَ الفتنة والتطرف في العالم

العاهل الأردني: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أجّجَ الفتنة والتطرف في العالم
العاهل الأردني عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
قال العاهل الأردني عبد الله الثاني: إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدّى إلى تأجيج الفتنة والتطرف العالميين.

وأشار خلال إلقائه الكلمة الرئيسية في افتتاح المؤتمر الدولي "مجتمعات متماسكة" المستمر يوماً واحداً في سنغافورة، إلى أنه "علينا أيضاً أن نساعد في حل الصراعات، وخاصة الصراع المركزي في منطقتي، والمتمثل في استمرار إنكار حق إقامة الدولة الفلسطينية".      

وتابع "لقد أدى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى تأجيج الفتنة والتطرف العالميين"، مستدركاً: "لذا نحن جميعا بحاجة إلى سلام دائم، يلبي احتياجات كلا الطرفين، بحيث يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمان"، كما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.

وبدأ ملك الأردن الثلاثاء الماضي، زيارة رسمية إلى سنغافورة، حيث ينعقد المؤتمر، والذي يُعدّ منصة لبحث وإيجاد حلول للتحديات، التي تؤدي إلى انقسام المجتمعات والثقافات حول العالم.

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