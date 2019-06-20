شؤون فلسطينية

الخارجية: القدس تُقاوم بمواطنيها وقياداتها سياسات التهويد الاستعمارية الإحلالية

الخارجية: القدس تُقاوم بمواطنيها وقياداتها سياسات التهويد الاستعمارية الإحلالية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين: إن القدس المحتلة تقاوم بمواطنيها وقياداتها، سياسات التهويد الاستعمارية الإحلالية.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الخميس، "تصاعدت في الأيام الأخيرة وبشكل غير مسبوق حرب الاجراءات الاستعمارية التهويدية والتنكيلية التي يشنها الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، فبالأمس جرى تشييع جثمان الشهيد موسى أبو ميالة من مخيم شعفاط للاجئين، شمالي القدس المحتلة، الذي استشهد متأثرا بإصابته التي تعرض لها بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام منزله على ايدي قوة من المستعربين التابعة لشرطة الاحتلال، وفي بلدة سلوان تتواصل عمليات الاستيلاء الممنهج على منازل المواطنين في البلدة لإغراقها بالمزيد من المستوطنين في تكامل خطير للأدوار بين الاذرع الاحتلالية المختلفة والجمعيات الاستيطانية وعلى رأسها جمعية "العاد"، آخرها قرار محاكم الاحتلال الذي يجيز للمستوطنين الاستيلاء على منزل عائلة صيام رغم اعتراف الاحتلال باستخدام المستوطنين لوثائق مزورة أو متلاعب بها.

وأكدت أن هذا كله في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال إلى مضاعفة أعداد المستوطنين داخل الأحياء العربية في القدس المحتلة، وخلق حالة من التداخل العمراني بين القدس الشرقية والغربية؛ لتقويض أية حلول سياسية بشأن المدينة، عبر بناء مؤسسات حكومية إسرائيلية على الخط الفاصل بين شطري المدينة ومد سكة القطار الخفيف باتجاه الأحياء العربية في المدينة، لربطها مع الأحياء الغربية، ومصادرة المئات من الدونمات لصالح هذا المشروع الاستيطاني، وتحويل البلدات العربية إلى جزر في محيط استيطاني يهودي.

كما أكدت الوزارة، أن الهجمة الحالية على مدينة القدس هي استكمال للهجمة التي بدأت مع احتلال المدينة عام 1967، وتتصاعد باستمرار بسبب المقاومة الباسلة التي يبذلها سكانها المرابطون، وبسبب السياسات الإسرائيلية المتصاعدة ضد المدينة بهدف التسريع في تهويدها كحالة استباقية لما قد يأتي في المستقبل.

وتابعت، مع مرور الوقت تجد حكومة إسرائيل أن نجاحاتها في مسلسل تهويد المدينة المقدسة محدودة جداً، ما يستدعي منها في أغلب الأحيان تصرفات شاذة وخططاً متسارعة، تهدف لكسر حالة الصمود والمقاومة الشعبية، ومحاولة فرض واقع قمعي فاشي بغلاف صهيوني، ويبدو أن نجاحهم او فشلهم مرهون بمدى صمود وتصدي المواطنين المقدسيين لهذه الخطط، ودعم القيادة والحكومة لهذه الجهود.

أخبار ذات صلة

اشتية: &#34;ورشة المنامة&#34; هزيلة التمثيل ساذجة البرنامج وعقيمة المُخرجات

اشتية: "ورشة المنامة" هزيلة التمثيل ساذجة البرنامج وعقيمة المُخرجات

هنية: التفاهمات مع إسرائيل دخلت مرحلة الخطر والمواطن لم يشعر بها بسبب تلكؤها

هنية: التفاهمات مع إسرائيل دخلت مرحلة الخطر والمواطن لم يشعر بها بسبب تلكؤها

الرئاسة الفلسطينية: ورشة البحرين هدفها التطبيع قبل الانسحاب الإسرائيلي

الرئاسة الفلسطينية: ورشة البحرين هدفها التطبيع قبل الانسحاب الإسرائيلي

مجدلاني: صفقة القرن دخلت بمأزق في ظل موقف القيادة الصلب

مجدلاني: صفقة القرن دخلت بمأزق في ظل موقف القيادة الصلب

هل ينتظر مريض الأورام &#34;الأسطل&#34; الموت البطىء جراء نقص الدواء و المنع الأمنى؟

هل ينتظر مريض الأورام "الأسطل" الموت البطىء جراء نقص الدواء و المنع الأمنى؟

وزير الاقتصاد الوطني: رقمنة الاقتصاد الوطني ركيزة أساسية بتعظيم الصادرات والوصول للعالمية

وزير الاقتصاد الوطني: رقمنة الاقتصاد الوطني ركيزة أساسية بتعظيم الصادرات والوصول للعالمية

فلسطين وفرنسا تبحثان آفاق التعاون

فلسطين وفرنسا تبحثان آفاق التعاون

الأشغال بغزة تعلن وصول دفعة مالية كبيرة لصالح مشاريع المنحة الإيطالية بالقطاع

الأشغال بغزة تعلن وصول دفعة مالية كبيرة لصالح مشاريع المنحة الإيطالية بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

مجدلاني: صفقة القرن دخلت بمأزق في ظل موقف القيادة الصلب

مجدلاني: صفقة القرن دخلت بمأزق في ظل موقف القيادة الصلب

هل ينتظر مريض الأورام &#34;الأسطل&#34; الموت البطىء جراء نقص الدواء و المنع الأمنى؟

هل ينتظر مريض الأورام "الأسطل" الموت البطىء جراء نقص الدواء و المنع الأمنى؟

وزير الاقتصاد الوطني: رقمنة الاقتصاد الوطني ركيزة أساسية بتعظيم الصادرات والوصول للعالمية

وزير الاقتصاد الوطني: رقمنة الاقتصاد الوطني ركيزة أساسية بتعظيم الصادرات والوصول للعالمية

فلسطين وفرنسا تبحثان آفاق التعاون

فلسطين وفرنسا تبحثان آفاق التعاون

الخارجية: القدس تُقاوم بمواطنيها وقياداتها سياسات التهويد الاستعمارية الإحلالية

الخارجية: القدس تُقاوم بمواطنيها وقياداتها سياسات التهويد الاستعمارية الإحلالية

الديمقراطية تدعو لخارطة طريق فلسطينية لإفشال نتائج ورشة البحرين ومقاومة صفقة ترامب

الديمقراطية تدعو لخارطة طريق فلسطينية لإفشال نتائج ورشة البحرين ومقاومة صفقة ترامب

أحمد حبوب يُناشد الرئيس واللواء نضال دخان: راتبي مقطوع منذ 8 سنوات ووضعي سيء

أحمد حبوب يُناشد الرئيس واللواء نضال دخان: راتبي مقطوع منذ 8 سنوات ووضعي سيء

المبادرة الوطنية: سنواصل الكفاح من أجل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني

المبادرة الوطنية: سنواصل الكفاح من أجل حرية وكرامة الشعب الفلسطيني

منوعات

بلقيس ترفع دعوى قضائية ضد الإعلامية فجر السعيد

بلقيس ترفع دعوى قضائية ضد الإعلامية فجر السعيد

رسالة صوتية من إليسا إلى هيفاء وهبي.. كيف ردت الأخيرة؟

رسالة صوتية من إليسا إلى هيفاء وهبي.. كيف ردت الأخيرة؟

أحدث ظهور لابنة الفنانة شمس البارودي.. هل ورثت جمال والدتها؟

أحدث ظهور لابنة الفنانة شمس البارودي.. هل ورثت جمال والدتها؟

قبل 23 عاماً.. كيف كانت وفاء الكيلاني؟

قبل 23 عاماً.. كيف كانت وفاء الكيلاني؟

لن تصدق شكلها.. شاهد أديل بعد خسارة وزنها

لن تصدق شكلها.. شاهد أديل بعد خسارة وزنها

لحظات رومانسية نادرة بين ميلانيا وترامب

لحظات رومانسية نادرة بين ميلانيا وترامب

بعد الوقوف على رأسها ياسمين صبري تواصل إبهار الجمهور بصور جديدة

بعد الوقوف على رأسها ياسمين صبري تواصل إبهار الجمهور بصور جديدة

&#34;كيف أمك بيضا وانتي سودا؟&#34;.. وعد تخرج عن صمتها وتُجيب

"كيف أمك بيضا وانتي سودا؟".. وعد تخرج عن صمتها وتُجيب

أول ظهور مصور لرنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية مقاطع خالد يوسف

أول ظهور مصور لرنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية مقاطع خالد يوسف

شاهد: حليمة بولند تتعرض لحادثة مخيفة في فرنسا

شاهد: حليمة بولند تتعرض لحادثة مخيفة في فرنسا

عربي

الحوثيون يستهدفون محطة كهرباء سعودية بصاروخ كروز

الحوثيون يستهدفون محطة كهرباء سعودية بصاروخ كروز

ترامب يَطَّلع على تفاصيل ضربة عسكرية على السعودية

ترامب يَطَّلع على تفاصيل ضربة عسكرية على السعودية

البحرين تَسمح للإعلام الإسرائيلي بتغطية ورشة المنامة

البحرين تَسمح للإعلام الإسرائيلي بتغطية ورشة المنامة

ميركل تُعارض قيام دولة كردية في العراق

ميركل تُعارض قيام دولة كردية في العراق