شؤون فلسطينية

الأشغال بغزة تعلن وصول دفعة مالية كبيرة لصالح مشاريع المنحة الإيطالية بالقطاع

الأشغال بغزة تعلن وصول دفعة مالية كبيرة لصالح مشاريع المنحة الإيطالية بالقطاع
وكيل وزارة الأشغال بغزة ناجي سرحان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، عن وصول دفعات مالية بقيمة مليون و700 ألف يورو لصالح، مشاريع المنحة الإيطالية التي تنفذ في قطاع غزة.

وقال م. ناجي سرحان، وكيل الوزارة، بغزة، إنه  تم اليوم تحويل مبلغ مالي بقيمة ( 1.700.000) مليون وسبعمائة ألف يورو لشركات المقاولات التي تعمل في مشاريع المنحة الإيطالية في قطاع غزة.

وأضاف أنها تشمل إعادة إعمار 75 وحدة سكنية مهدمة كلياً في العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، إضافة إلى تأهيل البنية التحتية في حي "الندى".

وشكر سرحان الحكومة الإيطالية على مساندتها لشعبنا الفلسطيني، مثمناً جهود الوزارة، وشركات المقاولات في مشاريع المنحة الإيطالية.

وأكد على أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة من أجل وصول باقي الدفعات المستحقة للمقاولين.

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