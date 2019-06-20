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الخارجية الإيرانية: ردّنا سيكون قوياً على أي اختراق لمجالنا أو انتهاكات لحدودنا

الخارجية الإيرانية: ردّنا سيكون قوياً على أي اختراق لمجالنا أو انتهاكات لحدودنا
قوات إيرانية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
حمّلت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، مسؤولية أي تداعيات لإسقاط طائرة التجسس، التي قالت إنها حاولت تجاوز المجال الجوي الإيراني.

وأضافت في بيان لها: أن "ردها سيكون قوياً على أي اختراق لمجالنا الجوي أو انتهاكات لحدودنا"، كما نقل موقع قناة (الجزيرة) القطرية على (تويتر).

وكان موقع (سباه نيوز) الإلكتروني الإخباري، الذراع الإعلامية للحرس الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس: إن الحرس الثوري أسقط طائرة "تجسس" أمريكية مسيرة في إقليم (هرمزجان) المطل على الخليج بجنوب البلاد.

وبثّت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، نفس التقرير، وذكرت أن الطائرة المسيرة من طراز "آر. كيو- 4 جلوبال هوك"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وجاء في التقرير الوارد على الموقع الإلكتروني التابع للحرس الثوري "أُسقطت حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب".

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