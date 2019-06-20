شؤون فلسطينية

أحمد حبوب يُناشد الرئيس واللواء نضال دخان: راتبي مقطوع منذ 8 سنوات ووضعي سيء

أحمد حبوب يُناشد الرئيس واللواء نضال دخان: راتبي مقطوع منذ 8 سنوات ووضعي سيء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن أحمد سامي أحمد حبوب مُناشدة إلى الرئيس عباس واللواء نضال دخان مسئول قوات الأمن الوطني، جاء نصها كالتالي كما وصلت "دنيا الوطن":

تحية الوطن والقدس وبعد..
نهديكم جل تحياتنا الأخوية والثورية متمنين لكم دوام الصحة والعافية لما فيه خيراً للوطن عامة وللفتح وأبناءها خاصة.

أنا الجندي أحمد سامي حبوب، رقم مالي / 102208
هوية / 926689456

تعينت في جهازالأمن الوطني، وكنت أعمل بعطاء وروح متفانية في نطاق عملي، وأبذل كل مابوسعي لأقدم الصورة الأفضل للجندي الفلسطيني العظيم.

وفيما بعد بدأت أحداث 2007 البغيضة، وكنت على رأس العمل آنذاك، وتعرضت إلى حادث سيارة مع زملائي، ما أدى إلى دخولنا المستشفى بعدما تعرضنا إلى أضرار جسيمة، وتعافيت بعد ذلك.

ورغم تعرضي للكثير من المضايقات إلا أنني استمررت بالمشاركة في أي فعالية تابعة لحركة فتح، لكني تفاجأت بقطع راتبي، وحاولت أكثر من مرة إعادته ونجحت، لكن بعد فترة ليست بالطويلة تم قطع راتبي مرة أخرى، بسبب التقارير الكيدية، مع العلم أنني كنت على خلاف مع أحد الضباط في جهازي.

حيث تم قطع راتبي في تاريخ 5/12/2011 إلى هذه اللحظة، وطرقت جميع الأبواب ولكن دون جدوى، رغم أنني من الملتزمين بالشرعية ومن الداعمين لها ولكل قراراتها، وأدعمها لأنها بمثابة العين الساهرة لهموم شعبنا، وهي الطريق الصحيح لنعلن استقلال دولتنا وعاصمتها القدس الشريف.

حيث أنني أعيل أسرتين، وأنا أكبرهم، وظروفي صعبة للغاية وديون هائلة متراكمة بسبب قطع راتبي، وما أعانيه من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة جداً، كما أن والدتي مريضة قلب وسكر وضغط وتحتاج لعلاجات مستمرة، وأنا لست قادراً على توفيرها.

أسكن بالإيجار، وخرجت من السجن حديثاً بعد قضاء سنتين بسبب قضية سياسية، وراتبي مصدر دخلي الوحيد لي ولأسرتي.

نأمل من الله وراجين من سيادتكم بالتكرم وشملنا بعطفكم على إعادة راتبي.

للتواصل/ 
0594445280
0597775036

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