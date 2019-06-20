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وزارة الاتصالات تعقد لقاء لمناقشة إثراء المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت

وزارة الاتصالات تعقد لقاء لمناقشة إثراء المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، اجتماعاً لمناقشة إثراء المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت، بالتعاون مع شركة "سياق"، بحضور القائم بأعمال وكيل وزارة الاتصالات م. جميل زغارنة، ومحمد ميداني، مدير الإنترنت والمحتوى، ومأمون راشد، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بمقر الوزارة برام الله.

وأكد زغارنة، أن شبكة الإنترنت، تشكل موسوعة ثقافية وتعليمية ووعاء خصباً لنشر المعرفة بجميع اللغات، مضيفاً: أنه بالرغم من أن عدد مستخدمي الإنترنت العرب يقدر بحوالي 150 مليون أي ما نسبته 3.8 من نسبة مستخدمي الإنترنت بالعالم إلا أن المحتوي الرقمي العربي شحيح، ولا يتجاوز 3% من المحتوى الرقمي العالمي.

وأكد على ضرورة إيجاد محتوى فلسطيني، يحافظ على الموروث الثقافي لفلسطين باللغة العربية، وتثبيت للرواية الفلسطينية.

وشدد زغارنة على أهمية زيادة الوجود الثقافي العربي على شبكة الإنترنت وتعزيز المحتوى الرقمي في كافة المجالات، ووضعه على سلم أولوياتنا؛ لتحسين فرص وصول جميع المواطنين إلى محتوى رقمي ذي جودة عالية، وخلق بيئة مواتية للإنتاج الدائم للمحتوى الرقمي على الإنترنت، بالتعاون مع كافة الأطراف من جامعات ومراكز البحوث والشركات؛ لتطوير قدرات البحث والإبداع لدعم المحتوى الرقمي العربي، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق الدائمين، والتواصل المستمر لإنجاحه.

من جانبه، قال راشد: إن موضوع المحتوى الرقمي، يمثل بالإضافة إلى بعده العربي بعداً اقتصادياً، مؤكداً على أهمية تطوير أنظمته وأدواته، حتى نصبح قادرين على التواصل مع قطاعات مهمة.

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