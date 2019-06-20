ألف مستوطن يقتحمون بلدة كفل حارس شمال سلفيت

رام الله - دنيا الوطناقتحم نحو ألف مستوطن يهودي، الليلة الماضية، بلدة كفل حارس شمالي مدينة سلفيت، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة المقامات التاريخية، بحماية أمنية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت مصادر محلية في البلدة، أن المستوطنين اقتحموا البلدة عقب انتشار قوات كبيرة من جيش الاحتلال في أحيائها، واعتلاء أسطح عدد من منازلها، وإغلاق مداخلها، ونصب حواجز عسكرية.ومنعت قوات الاحتلال المواطنين من التحرك في المنطقة، بدعوى تأمين اقتحام المستوطنين؛ الذين وصلوا بعدة حافلات لكفل حارس، لأداء طقوس تلمودية في ثلاثة مقامات دينية بالبلدة.يذكر، أن المستوطنين يعمدون عادة إلى اقتحام مساجد ومقامات دينية إسلامية لتأدية طقوس دينية فيها، واستفزاز مشاعر المواطنين الفلسطينيين، وإثارة الشغب فيها، في محاولة لتبرير فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على تلك المواقع.ويقتحم المستوطنون بشكل متكرر بلدة كفل حارس؛ بذريعة وجود قبور يهودية فيها، في حين أنها مقامات إسلامية صوفية تاريخية.وتُعرف بلدة كفل حارس بكثرة الآثار الدينية، وتضم قبور عدد من الأنبياء مثل "ذو الكفل"، و"يوشع بن نون" التي تقع وسط البلدة، بالإضافة لمقامات تاريخية مثل قبر "ذي اليسع"، و"بنات يعقوب" والمعروف بـ "بنات الزاوية"، فضلًا عن خربة تعرف باسم "دير بجال".