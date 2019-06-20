عاجل

  • عباس زكي: اجتماع مركزية فتح السبت المقبل سيبحث الوضع الراهن ومواجهة مؤتمر البحرين

شؤون فلسطينية

وفد من الكونغرس الأميركي يزور فلسطين آب المقبل لتقصي الحقائق

وفد من الكونغرس الأميركي يزور فلسطين آب المقبل لتقصي الحقائق
رام الله - دنيا الوطن
يتحضر وفد من الكونغرس الأميركي لزيارة فلسطين، خلال شهر آب/ أغسطس المقبل، للاطلاع على معاناة الفلسطينيين، جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأقام معهد (الشرق الأوسط للتفاهم)، حفلًا، بمناسبة موافقة الكونغرس على طلب المعهد إرسال وفد برلماني إلى فلسطين لتقصي الحقائق، يزور خلالها ما بين 17 و22 من آب/ أغسطس الضفة الغربية، بعد رفض سلطات الاحتلال السماح لأعضاء الوفد بزيارة قطاع غزة.

ويتشكل الوفد لغاية الآن من 7 أعضاء من الكونغرس (قابل للزيادة) عن الحزب الديمقراطي، يضم رشيدة طليب، وإلهان عمر، والكساندرا اوكازيو، ووبريتي ماكلوم، وعدداً آخر من الأعضاء.

وقالت مصادر في الكونغرس الفلسطيني الأميركي، وفق ما نشرت الوكالة الرسمية (وفا): إن زيارة الوفد لفلسطين، جاءت رداً على دعوة الأيباك (اللوبي الإسرائيلي) السنوية لأعضاء الكونغرس لزيارة إسرائيل، ولإطلاع أعضاء الكونغرس على حياة الفلسطينيين ومعاناتهم جراء سياسات الاحتلال، وأن التخطيط والترتيب لهذه الزيارة، جاء بعيد تنصيب رشيدة عضواً في الكونغرس بداية هذا العام؛ ليتنسى لأعضاء الكونغرس مشاهدة الأوضاع في فلسطين بأنفسهم وعن كثب.

وأوضح أن تكاليف المهمة تم جمعها بالكامل خلال الحفل الذي حضره الفنان والمخرج الأميركي المشهور مايكل مور، الذي عبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وضرورة انهاء نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في دولة الاحتلال، وتفاخره بانتخاب رشيدة طليب، عضواً في الكونغرس الأميركي، كما حضره مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، وكبار رجال الأعمال والمهنيين والأكاديميين والإعلاميين المتضامنين مع قضيه فلسطين، بالإضافة لقيادات الجالية العربية والفلسطينية.

وأضافت الوكالة، أن الاحتفال الذي نظم في مدينة نيويورك، جاء للاحتفال بأيقونتين فلسطينيتين أميركيتين، الأولى: رشيدة طليب عضو الكونغرس، والثانية: المحامية والكاتبة نورا عريقات، لما قدمتاه للقضية الفلسطينية على الساحتين الأميركية والدولية على مدار الأعوام الماضية، ونضالهما المستمر، من أجل تغيير الصورة المشوهة عن الفلسطينيين، والوقوف نداً أمام الإعلام الإسرائيلي والأميركي المُشَوِّه لقضيتنا الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

عباس زكي يتحدث لـ&#34;دنيا الوطن&#34; عن اجتماع مركزية فتح والمصالحة ومواجهة &#34;صفقة القرن&#34;

عباس زكي يتحدث لـ"دنيا الوطن" عن اجتماع مركزية فتح والمصالحة ومواجهة "صفقة القرن"

وزارة الاتصالات تعقد لقاء لمناقشة إثراء المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت

وزارة الاتصالات تعقد لقاء لمناقشة إثراء المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت

ألف مستوطن يقتحمون بلدة كفل حارس شمال سلفيت

ألف مستوطن يقتحمون بلدة كفل حارس شمال سلفيت

حنا: واقعنا مرير.. لكننا لا نقبل بإغراقنا في ثقافة الإحباط واليأس

حنا: واقعنا مرير.. لكننا لا نقبل بإغراقنا في ثقافة الإحباط واليأس

هيئة الأسرى تُحذر من تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى المرضى

هيئة الأسرى تُحذر من تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى المرضى

شاهد: طالبة في الثانوية العامة تُوجّه رسالة لوزير التربية والتعليم

شاهد: طالبة في الثانوية العامة تُوجّه رسالة لوزير التربية والتعليم

إلغاء محكمة الجنايات.. ارتياح بالساحة القضائية.. وخبراء: تشكيلها تعبير عن حالة الفوضى

إلغاء محكمة الجنايات.. ارتياح بالساحة القضائية.. وخبراء: تشكيلها تعبير عن حالة الفوضى

الدفاع المدني: انخفاض في عدد الحرائق والحوادث خلال أسبوع

الدفاع المدني: انخفاض في عدد الحرائق والحوادث خلال أسبوع

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات تعقد لقاء لمناقشة إثراء المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت

وزارة الاتصالات تعقد لقاء لمناقشة إثراء المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت

ألف مستوطن يقتحمون بلدة كفل حارس شمال سلفيت

ألف مستوطن يقتحمون بلدة كفل حارس شمال سلفيت

حنا: واقعنا مرير.. لكننا لا نقبل بإغراقنا في ثقافة الإحباط واليأس

حنا: واقعنا مرير.. لكننا لا نقبل بإغراقنا في ثقافة الإحباط واليأس

هيئة الأسرى تُحذر من تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى المرضى

هيئة الأسرى تُحذر من تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى المرضى

وفد من الكونغرس الأميركي يزور فلسطين آب المقبل لتقصي الحقائق

وفد من الكونغرس الأميركي يزور فلسطين آب المقبل لتقصي الحقائق

الدفاع المدني: انخفاض في عدد الحرائق والحوادث خلال أسبوع

الدفاع المدني: انخفاض في عدد الحرائق والحوادث خلال أسبوع

الزهار يدعو لاستنهاض برلمانيي العالم لمواجهة (صفقة القرن) ودعم القضية الفلسطينية

الزهار يدعو لاستنهاض برلمانيي العالم لمواجهة (صفقة القرن) ودعم القضية الفلسطينية

لجنة الانتخابات تنشر الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية الإعادة

لجنة الانتخابات تنشر الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية الإعادة

منوعات

رسالة صوتية من إليسا إلى هيفاء وهبي.. كيف ردت الأخيرة؟

رسالة صوتية من إليسا إلى هيفاء وهبي.. كيف ردت الأخيرة؟

أحدث ظهور لابنة الفنانة شمس البارودي.. هل ورثت جمال والدتها؟

أحدث ظهور لابنة الفنانة شمس البارودي.. هل ورثت جمال والدتها؟

قبل 23 عاماً.. كيف كانت وفاء الكيلاني؟

قبل 23 عاماً.. كيف كانت وفاء الكيلاني؟

لن تصدق شكلها.. شاهد أديل بعد خسارة وزنها

لن تصدق شكلها.. شاهد أديل بعد خسارة وزنها

لحظات رومانسية نادرة بين ميلانيا وترامب

لحظات رومانسية نادرة بين ميلانيا وترامب

بعد الوقوف على رأسها ياسمين صبري تواصل إبهار الجمهور بصور جديدة

بعد الوقوف على رأسها ياسمين صبري تواصل إبهار الجمهور بصور جديدة

&#34;كيف أمك بيضا وانتي سودا؟&#34;.. وعد تخرج عن صمتها وتُجيب

"كيف أمك بيضا وانتي سودا؟".. وعد تخرج عن صمتها وتُجيب

أول ظهور مصور لرنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية مقاطع خالد يوسف

أول ظهور مصور لرنا هويدي بعد إخلاء سبيلها في قضية مقاطع خالد يوسف

شاهد: حليمة بولند تتعرض لحادثة مخيفة في فرنسا

شاهد: حليمة بولند تتعرض لحادثة مخيفة في فرنسا

أعلنت اعتزال الفن بسبب التحرش.. فنانة عربية تسرد حقائق صادمة

أعلنت اعتزال الفن بسبب التحرش.. فنانة عربية تسرد حقائق صادمة

عربي

الحوثيون يستهدفون محطة كهرباء سعودية بصاروخ كروز

الحوثيون يستهدفون محطة كهرباء سعودية بصاروخ كروز

ترامب يَطَّلع على تفاصيل ضربة عسكرية على السعودية

ترامب يَطَّلع على تفاصيل ضربة عسكرية على السعودية

البحرين تَسمح للإعلام الإسرائيلي بتغطية ورشة المنامة

البحرين تَسمح للإعلام الإسرائيلي بتغطية ورشة المنامة

ميركل تُعارض قيام دولة كردية في العراق

ميركل تُعارض قيام دولة كردية في العراق