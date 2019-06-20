شاهد: طالبة في الثانوية العامة تُوجّه رسالة لوزير التربية والتعليم

وجّهت طالبة في الثانوية العامة بغزة، عبر "دنيا الوطن"، رسالة إلى وزير التربية والتعليم، حول نظام الثانوية العامة (الإنجاز)، وتغيير المناهج.





وتساءلت الطالبة في (مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات)، ديما لبد: حول هدف ملف الإنجاز في الثانوية العامة، مشيرة إلى أن هناك طرقاً كثير لتطوير التعليم، حسب رأيها.





وقالت لبد: إن نظام (الإنجاز) لا فائدة له، ومضيعة للوقت والأموال، مضيفة أن "تغيير المناهج لا حكمة له".





ووجهت الطالبة، انتقاداً كبيراً لوزارة التربية والتعليم، وقالت: إن سياستها تُرهق كاهل الطالب من ناحية النواحي المالية، وفق تعبيرها.









خاص دنيا الوطن