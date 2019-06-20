شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية: حركة حماس تسيطر على موارد قطاع غزة

التنمية الاجتماعية: حركة حماس تسيطر على موارد قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، وضمن توجهات الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه، على استمرار تحملها لكامل المسؤوليات تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة.

وشددت الوزارة، على حرص الحكومة والوزارة على تقديم أفضل الخدمات التي تدعم الفلسطينيين في مواجهة الحصار الظالم، المفروض من قبل سلطات الاحتلال، وسيطرة حركة حماس على الموارد والإمكانيات المتاحة، وتوجيهها لخدمة تكريس الانقسام.

وأضافت الوزارة أنها تسعى بجهود حثيثة ومتواصلة من أجل تحديث وتطوير برامج الرعاية والحماية الاجتماعية في قطاع غزة، وتطويرها وتوسيع شموليتها، والتي تغطي الآن نحو 71 ألف أسرة بقيمة 90 مليون شيكل كل ثلاثة شهور، ضمن برنامج المساعدات النقدية المباشرة، وبرنامج الغذاء الذي يغطي نحو 105 آلاف فرد بقيمة 10 دولارات للفرد الواحد، وبذات الوقت تعمل وفق استراتيجتها الجديدة للانتقال من الاحتياج إلى التمكين الاقتصادي، وتوفير الدعم لمشاريع مُدرة للدخل.

وجددت الوزارة، تأكيد حرصها على أن تكون المساعدات موجهة للمحتاجين، مع السعي لإيصالها لكافة المواطنين بدون تمييز.

وتابعت: أنها ستواصل العمل مع الشركاء الاجتماعيين في قطاع غزة، من أجل تطوير وتحسين خدماتها، وستواصل هذا الجهد مع كل الحريصين على رفع المعاناة عن أبناء شعبنا بقطاع غزة.

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