شؤون فلسطينية

الدفاع المدني: انخفاض في عدد الحرائق والحوادث خلال أسبوع

الدفاع المدني: انخفاض في عدد الحرائق والحوادث خلال أسبوع
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة العمليات المركزية للدفاع المدني، تقريرها الأسبوعي من صباح الخميس 12 حزيران/ يونيو2019 وحتى الخميس (20) حزيران/ يونيو 2019 لمجمل تدخلات ونشاطات الدفاع المدني لتسجل التدخلات (674) نداء استغاثة منها (582) تدخل إطفاء و (92) تدخل إنقاذ بانخفاض ملحوظ عن التدخلات في الأسابيع الماضية.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أنه تم تسجيل التدخل في (470) حريق أعشاب، امتدت ووصلت إلى الأشجار والممتلكات الأخرى، وتسببت بخسائر مادية مختلفة. 

وأضاف التقرير، أن الطواقم تعاملت مع (20) حادث سير نتج عنها حالة وفاة و(38) إصابة مختلفة، من جانب آخر كثفت طواقم الوقاية والسلامة العامة من جولاتها الميدانية على المنشآت والإشغالات المختلفة، ونفذت (1279) جولة ميدانية منحت خلالها (330) تصريحاً للمنشآت المستوفية لشروط السلامة، وأصدرت تصاريح (248) مصعداً مستوفية للاشتراطات، كما نفذت ادارة التدريب تسع دورات في علوم الدفاع المدني، استفاد منها (830) متدرباً.

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