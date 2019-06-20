حماس: لجنة المُصالحة أنجزت (134) حالة من ضحايا الانقسام

رام الله - دنيا الوطنقال عضو دائرة العلاقات الوطنية في حركة (حماس) زكريا أبو معمر: إن لجنة المصالحة المجتمعية، أنجزت حتى اليوم معالجة (134) حالة من ضحايا الانقسام، الذين استشهدوا في الأحداث المؤسفة عامي (2006 و2007)، وأنها تتمم اليوم عملها في إنجاز (40) ملفاً جديداً.وبيّن أبو معمر، أن اللجنة هي إحدى اللجان الرئيسة والأساسية في حوار القاهرة عام (2009) والذي توج باتفاق المصالحة الشامل الذي وقع في أيار/ مايو 2011.وأضاف، أن اللجنة كانت من أوائل اللجان التي أتمت عملها في 2009 وحظيت بإجماع وطني شامل، إلا أن عملها تعثر بتعثر المصالحة بشكل عام، واستأنفت عملها عام 2017.وأوضح، أن اللجنة تحظى بإجماع ودعم وطني وعائلي وعشائري وسياسي كبير.وقال أبو معمر: إننا بهذا العمل نخطو خطوات كبيرة تجاه مصالحة حقيقية بين قوى شعبنا وتجمعاته العائلية والعشائرية، ونخطو خطوة كبيرة تجاه مواجهة الصفقات والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا.وتابع: "حين يجمع الجميع على أن العامل الأساسي في مواجهة (صفقة القرن) هو وحدة شعبنا، فإن ما تقوم به حماس بالتعاون مع الفصائل الأخرى، هو عمل في صميم مواجهة هذه الصفقة".