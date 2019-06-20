لجنة الانتخابات تنشر الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات المحلية الإعادة

رام الله - دنيا الوطننشرت لجنة الانتخابات المركزية صباح اليوم الخميس، الكشف الأولي بأسماء القوائم المرشحة وأسماء المرشحين للانتخابات المحلية/ الإعادة 2019، وذلك في مكاتبها في المحافظات، وفي مقار الهيئات المحلية، وعلى موقعها الالكتروني www.elections.ps.وتهدف اللجنة من نشر الكشف إلى تمكين ممثلي القوائم من التأكد من صحة بيانات القائمة ومرشحيها، وإطلاع المواطنين على البيانات الخاصة بالقوائم والمرشحين، وإتاحة الفرصة لتقديم اعتراضات على القوائم والمرشحين ضمن الجدول الزمني المعلن عنه مسبقاً.ويستمر قبول الاعتراضات لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من صباح اليوم الخميس 20 حزيران/ يونيو وحتى مساء يوم السبت 22 حزيران/ يونيو، حيث يحق لأي مواطن أو مواطنة خلال هذه الفترة تقديم اعتراض خطي على أي قائمة أو مرشح إلى مكتب اللجنة في المنطقة الانتخابية التي تتبع لها الهيئة المحلية، مبيناً في الطلب أسباب الاعتراض، ومؤَيداً بالإثباتات اللازمة.وسوف تنظر لجنة الانتخابات في الاعتراضات المقدمة، والبت فيها، وتكون قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة بقضايا الانتخابات، والتي يكون قرارها في هذه الاستئنافات نهائياً.