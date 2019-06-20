حماس: قضية اللاجئين أساسية ولن تُلغيها (صفقة القرن)

أكد مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق 20 حزيران/ يونيو، أن "قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين هي من أساسيات حقوق الإنسان، التي كفلتها الشرائع السماوية، ونصت عليها القرارات الدولية، ولن يستطيع أحد أن يلغيها، لا الاحتلال الصهيوني، ولا (صفقة القرن) المزعومة.





وتأتي هذه الذكرى في ظل تفاقم الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينيين، وتراجع كبير وتقليص للخدمات الإنسانية التي تقدمها وكالة (أونروا) للاجئين الفلسطينيين في مناطق اللجوء الخمس".





ورأى المكتب، أن وكالة (أونروا) معنية بشكل مباشر بتقديم الدعم للاجئين، والمتمثل بتوفير الإيواء والغذاء والدواء والتعليم، وعليها أيضاً واجب استمرار تقديم الخدمات، وتحسين أداء عملها في تلك المناطق؛ لحين تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأصلية التي هجروا منها".





وطالب "الدولة اللبنانية بإصدار قوانين تسمح للاجئين الفلسطينيين في لبنان بحق التملك والعمل، وأن تتعامل السلطات اللبنانية مع اللاجئ الفلسطيني وفق مقاربة سياسية شاملة، وليست وفق المقاربة الأمنية فقط".





كما أكد المكتب رفضه "تعمد بعض الجهات اللبنانية تشويه صورة الفلسطيني في لبنان، من خلال بعض الخطابات العنصرية"، وطالب "الدولة اللبنانية بالعمل على وقف حملات التحريض وخطاب الكراهية ضد الوجود الفلسطيني".





ودعا "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه قضية اللاجئين"، ودعا "الدول العربية المستضيفة، وعلى وجه الخصوص لبنان إلى توفير العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين، وعدم ربطه بقضية التوطين".

رام الله - دنيا الوطن